Herrera: «Los seis concejales ingresamos por primera vez y va a ser un desafío para todos»

Diego Herrera, que resultó electo concejal tras los comicios legislativos del domingo, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se mostró entusiasmado por ocupar una banca en el Honorable Concejo Deliberante, donde destacó que será la primera vez para todos los ediles que ingresarán.

“Estamos cayendo de a poquito con todo lo que pasó el domingo, estamos con la mente más fría haciendo un pantallazo de las cosas que se hicieron, que se pueden mejorar y muy contentos, muy agradecidos por toda la gente que nos votó y nos acompañó en la campaña”, expresó el ex titular de Anses en Formosa.

“Yo sentía en el apoyo en la gente, en los menajes que la gente me mandaba, en los trabajos que hacíamos en los barrios, llegamos al domingo con muy buenas expectativas, uno no sabe muy bien cómo van a ser los resultados porque la ley de lemas es muy tramposa y la fiscalización se transforma en la mitad de la elección”, aseguró.

“Los seis concejales que ingresamos ahora entramos por primera vez así que va a ser un desafío para todos, veo muchas ganas de este lado, ganas de trabajar y ojalá que sea así para que nos podamos sostener en 2023 donde vamos a apostar a la intendencia”, adelantó.

Analizó además que “hace 20 años que no ganábamos en capital, no recuerdo haber sacado 40% en la provincia, para nosotros es todo un logro, quiere decir que el trabajo que se vino haciendo en estos años fue bueno, ahora nos toca redoblar, los que nos votaron el domingo no necesariamente nos van a votar en el 2023, eso va a depender de que nosotros mantengamos alta la expectativa y sigan viendo una opción de cambio para gobernar”, manifestó.

“La pandemia tuvo mucho que ver en el voto, este nivel de autoritarismo que tiene el gobierno provincial y también el municipal que fue cómplice por omisión, antes parecía que era una pelea entre nosotros y ellos en la política pero la gente lo vivió en carne propia con todas las medidas y las situaciones, salíamos a la calle y parecía que éramos delincuentes, todo eso generó un descontento de las personas y creo que ahí se dieron cuenta en qué clase de provincia vivimos más aún cuando en otras provincias se manejaban de forma diferente y eso desnudó otros problemas que se toman como normales”, manifestó.

Para finalizar contó que en sus recorridas por los barrios mucha gente lo reconoció por la gestión que tuvo al frente de Anses Formosa durante el gobierno de Mauricio Macri. “Eso me sirvió mucho por el trabajo que pude hacer, eso de atender a la gente, ayudarlos, tratar de resolver los problemas, eso me ayudó mucho al mostrar que soy una persona trabajadora, humilde y que está a disposición”.

