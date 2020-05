Hertha goleó al Union en el clásico de Berlín que abrió la nueva fecha de la Bundesliga en medio de la pandemia

Compartir

De aquel duelo de la primera rueda del campeonato, con fuegos artificiales, enfrentamientos y tres lesionados, al minuto de silencio en honor a las víctimas fatales del coronavirus. El primer clásico de Berlín entre el 1. FC Unión Berlin y el Hertha BSC, en noviembre, se jugó en una atmósfera festiva. Pero esta vez el escenario fue mucho más calmo, en consonancia con la “nueva normalidad” del fútbol impuesta por la pandemia de COVID-19.

Por la Fecha 27 de la Bundesliga, la primera liga de élite en reanudarse en medio del brote de COVID-19, el derby de la capital tuvo que adaptarse a los protocolos pero eso no impidió que haya emociones y la lluvia de goles habitual en el torneo germano: el Hertha se impone 4-0 al Union en el estadio Olímpico.

En el primer tiempo se cumplió el guión esperado, con un desarrollo parejo pero con el Hertha siendo un poco más protagonista. El elenco dirigido por Bruno Labbadia controló levemente el juego desde la posesión frente a un Union que cada vez que pudo buscó a Sebastian Andersson, su mejor jugador (11 goles en esta campeonato, quinto en la tabla de goleadores).

Pero esa falta de gol de la etapa inicial se disipó por completo al comenzar la segunda parte. En el minuto 6 y en el minuto 7, el Hertha consiguió los dos primeros goles: primer con un envío desde la izquierda quizo Marvin Plattenhardt y que fue cabeceado por Vedad Ibišević, quien luego filtró un pase para que el que convierta fuera Dodi Lukebakio.

Esa ráfaga de goles les dio tranquilidad al cuadro local y derrumbó al Union, que no tardó encajar el tercer gol: el brasileño Matheus Cunha hizo una jugada fantástica, a puro regate y con una asistencia de lujo a Lukebakio, quien intentó una chilena pero no logró impactar la pelota. No obstante, Ibišević tomó el balón y se lo cedió a Cunha, quien golpeó seco el balón y lo colocó cercano al segundo palo de Gikiewicz, quien no tuvo chance de pararlo.

La Vieja Señora liquidó el pleito con un tanto en el minuto 77 convertido por Dedryck Boyata, el ex central del Manchester City quien convirtió su primer gol de la temporada con un cabezazo letal.