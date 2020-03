Highton aseguró que la Corte no tuvo responsabilidad en la filtración de las escuchas

Compartir

La ministra de la Corte Suprema de Justicia Elena Highton de Nolasco sostuvo que «si alguna vez hubo una escucha que se filtró, no fue responsabilidad» de ese tribunal, en respuesta a las críticas de la ex presidenta y número dos del Poder Ejecutivo nacional, Cristina Kirchner.



«Si alguna vez hubo una escucha que se filtró, no fue responsabilidad de la Corte. Me siento muy mal porque me parece que no corresponde, es desagradable», expresó la vicepresidenta del máximo tribunal de Justicia nacional, luego de una catarata de tuits de Cristina sobre este asunto.



Sobre si hubo abuso o no de prisiones preventivas y si éstas fueron arbitrarias, la magistrada remarcó: «Si tengo los expedientes para resolver, no vamos a adelantar nada. Es una cuestión bien clara: no se puede adelantar opinión sobre temas que se van a tener que resolver en expedientes. No puedo opinar, no corresponde».



En ese sentido aseguró: «Los expedientes se van procesando a medida que corresponda. Ya veremos qué corresponde hacer con los expedientes».



La ex presidenta se refirió a través de Twitter a un comentario que un periodista hizo en televisión, en el que sostuvo que la Justicia Federal decidió meter preso a Ricardo Jaime a raíz de conocerse que un matutino porteño iba a publicar una foto de todos los jueces como «responsables» de la «impunidad del kirchnerismo».