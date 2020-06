Higuaín podría volver a la actividad en el “partido del morbo” ante Napoli

Compartir

El viernes la Juventus consiguió clasificarse a la final de la Copa Italia tras empatar sin goles ante el Milan en Turín (habían igualado 1-1 en el San Ciro y avanzó la Vecchia Signora por gol de visitante). sin embargo el equipo dirigido por Maurizio Sarri no pudo contar con la presencia de Gonzalo Higuaín por lesión y todo indica que el delantero hará su vuelta a las canchas en el cotejo del morbo ante el Napoli, su ex equipo.

El encuentro correspondiente a la final del certamen será próximo miércoles en el estadio Olímpico de Roma y, según reveló el diario Corriere dello Sport, el Pipita estaría en óptimas condiciones para enfrentar al elenco por el que pasó entre 2013 y 2016.

“Maurizio Sarri espera poder contar con el Pipita Higuaín para la final frente al Napoli y también aguarda la recuperacion de (Giorgio) Chielini y de (Aaron) Ramsey, pero en especial espera por el delantero argentino”, resaltó el medio italiano, anticipando lo que será el estreno del argentino de 32 años post pandemia de coronavirus.

Cabe recordar que Higuaín fue desafectado el día del partido revancha ante el Rossonero debido a una lesión en el isquiotibial derecho. En tanto, desde el entorno de la Juve aseguran que el ex River ya se encuentra recuperado y es una “carta fundamental” para el ataque del equipo.

“Hacer jugar a Dybala junto con Cristiano Ronaldo es complicado desde lo táctico y si bien los dos marcan diferencias; es cierto que el área queda un poco vacía”, había considerado el propio Sarri, revelando la necesidad de un centrodelantero de área como lo es el Pipita.

De poder estar en lo que será la definición por el trofeo, Higuaín tendrá un partido aparte, como siempre que se enfrenta al Gli Azzurri, ya que su relación con la institución del Sur de Italia y con sus fanáticos no terminó bien cuando decidió marchar al club de Turín.

Habrá que esperar a ver si el DT decide utilizar al ex Real Madrid como titular o si dispone que el mismo ingrese desde el banco de suplentes.