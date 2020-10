Compartir

Los hijos deben emanciparse de sus padres. Hay déficit habitacional, pero ello no es razón para que no sean independientes y construyan sus propias familias, no siempre deben estar bajo las alas de sus padres que quedaron relegados al rol de “niñeros” y mediadores de conflictos. Es algo que se observa mucho hoy en día y no es correcto.