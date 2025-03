Hilario Martínez cuestionó el informe del INDEC: «Es totalmente mentiroso»

Un reciente informe publicado por el INDEC reveló que el año 2024 marcó una caída del 26,9% en los empleos relacionados con el rubro de la construcción en Formosa, con una caída a nivel nacional del 11,7%. Sin embargo, el titular de la UOCRA delegación Formosa, Hilario Martínez, cuestionó los datos del informe y manifestó que las cifras reflejan una realidad distorsionada, especialmente en relación con la situación de la construcción a nivel nacional.

Según Martínez, el INDEC subestimó el impacto real de la paralización de las obras públicas bajo el gobierno de Javier Milei. «Los datos del informe son totalmente mentirosos. El 11% de caída que reportan no refleja la realidad. En verdad, tuvimos más del 50% de desocupación a nivel país, debido a la paralización de todas las obras públicas que implementó el gobierno de Milei. En Formosa, la situación es aún más grave», expresó.

El dirigente gremial destacó que, a pesar de la falta de inversión nacional en la obra pública, en Formosa se está comenzando a recuperar el sector gracias a las iniciativas impulsadas por el gobierno provincial. «Hoy por hoy, se han reactivado y comenzado varias obras que están siendo ejecutadas por el gobierno de Formosa, no por el gobierno nacional, que ha paralizado absolutamente todo», afirmó.

Martínez también fue contundente al criticar la gestión de la inflación por parte del gobierno nacional: «El informe del INDEC es mentiroso, como siempre. Mienten, la realidad es otra. Al igual que la inflación, dicen que es de dos o tres puntos, pero cuando vas al supermercado, los precios aumentan semana a semana», expresó, señalando la desconexión entre los números oficiales y la experiencia cotidiana de los trabajadores y ciudadanos.

En cuanto a la situación en Formosa, el gremialista resaltó que la reactivación del sector depende en gran medida del equilibrio económico logrado en la provincia. «Todo va a depender de que la economía de la provincia siga sustentándose, o sea, que continúe con el equilibrio que tiene hasta ahora gracias a la buena administración. Si eso sigue, la cantidad de obra y de mano de obra para los compañeros trabajadores de la construcción aumentará», explicó.

Sin embargo, también advirtió que la falta de apoyo por parte del gobierno nacional en términos de obra pública limita las posibilidades de recuperación del sector. «Aunque el gobierno de Formosa está trabajando en la reactivación, la realidad es que sin el aporte nacional, que tiene la responsabilidad de mantener la obra pública en todo el país, lamentablemente no vamos a alcanzar los niveles necesarios para emplear a todos los compañeros», comentó, refiriéndose a los más de 6.000 trabajadores de la construcción que perdieron su empleo debido a la paralización de proyectos por parte de la administración nacional.

Por otro lado, Martínez destacó el aumento otorgado por el gobernador Gildo Insfrán para los trabajadores estatales, en contraposición con las políticas de recorte y precarización laboral impulsadas por el gobierno nacional. «El aumento otorgado por el gobernador Insfrán es algo espectacular. Mientras Milei elimina puestos de trabajo, precariza el empleo y recorta los salarios, aquí en Formosa hay un gobierno peronista que está buscando equilibrar los sueldos de los trabajadores, pensando en el bienestar del pueblo y no en el déficit cero que pregona Milei a costa del hambre de la gente», concluyó.