Hipnotizaron a Carmen Barbieri en vivo: «Estoy como si me hubiese tomado un frasco de clonazepam»

Este martes sucedió una inesperada situación en Mañanísima, el programa que Carmen Barbieri conduce en Ciudad Magazine. Es que la conductora presentó como invitado a John Milton, un reconocido hipnotizador que llegó al país para presentar su último espectáculo, Duérmase. Y para demostrar el talento en su trabajo, es que sometió a una sesión de hipnosis a la campocómica y a su panelista, Estefanía Berardi.

“Vamos a respirar con los ojos abiertos y jalar el aire con tanta fuerza que inflaré mi caja toráxica”, comenzó explicándoles el profesional, que nació en Chile pero vivió mucho tiempo entre México y Estados Unidos. Entonces, ambas mujeres y Pampito comenzaron a imitarlo. “Se llama respiración holística”, acotó John, mientras los alentaba a seguir practicando el ejercicio. “Dice la medicina: paciente que respira bien, empezará a sentirse mareado y un adormecimiento”, advirtió.

Lo cierto es que, en un momento, Milton se acerca a Carmen y la toma del cuello. “Soltar, aflojando la cabecita, el cuellito”, le iba aconsejando el hipnotizador, hasta que en un momento la capocómica se desplomó sobre el sillón que estaba detrás suyo. “Siga respirando, tranquila”. Entonces, John se dirigió hacia Berardi, con quien hizo un procedimiento similar hasta que le sonó el cuello a la panelista y ella también se desplomó en un sillón. “Estamos en un principio de un estado hipnótico”, señaló.

“Sea cual sea su credo filosófico haga un mantra y sobre usted comenzará a caer luz”, les aconsejó. Y apuntó: “Durante 30 días no tendrá dolor, estrés ni preocupación. Contaré hasta cinco y despertará positiva, sin dolor, como si le hubieran sacado un lastre que venía cargando”. Acto seguido, les indicó soltarse un poco más, hasta que hizo una cuenta regresiva, y finalmente las hizo despertarse.

“Wow, estoy mareada. Me siento totalmente liviana. Estoy como si me hubiese tomado un frasco de clonazepam. Estoy bien, pero rara”, reconoció Barbieri al reabrir sus ojos. Berardi, por su parte, reveló: “Cuando empezamos a respirar, yo sentía que me desmayaba. Tuve que aflojar el ritmo de la respiración, tremendo”.

“Se presta a que la gente solamente piensa que es diversión, que a lo mejor el hipnotista tiene gente contratada para hacer el evento. Pero cuando me cansé de ser atacado por la gente que decía que solamente es un show y que no era verdad, puse pausa a mi vida y me puse a estudiar lo que hacen los demás para poder llegar a un punto de encuentro. Pertenezco a 18 asociaciones de hipnosis clínica a nivel internacional y tengo maestría en programación neurolingüística, en hipnosis y doctorados”, detalló. Y cerró: “No es magia ni brujería, yo no duermo a nadie. Al revés, el la que quiere ser hipnotizada, seguirá un proceso”.

En este sentido, Milton explicó: “Esto es lo que hago, hipnosis de verdad. Obviamente en el teatro abordaremos el tema de la comedia, la risa, el arte, la diversión y algo más”. Y detalló: “Comenzamos con una ligera temporada en el teatro Auditorio Belgrano, este jueves a las nueve en punto de la noche”. Y agradeció el recibimiento: “Estoy fascinado con Buenos Aires, tanta cultura, historia, romance, donde creo que a partir de este momento no dejaré de visitar Argentina”.

