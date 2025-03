Historias de La Liga Federal 2025, el torneo de básquet más grande del continente

El campeonato de la tercera división de la Liga Nacional de Básquetbol comenzará el 7 de marzo con 110 equipos; los casos de Sarmiento de Formosa, el más septentrional, y Escuela Mosconi, el más austral.

110 clubes. 110 ilusiones. 110 historias. La Liga Federal 2025 será la más grande de toda la historia de la Liga Nacional de Básquet (LNB) y detrás de cada uno de los equipos que competirán desde el 7 de marzo hay un sinfín de particularidades que convergen en un mismo torneo. Desde gigantes como River Plate, Independiente de Avellaneda y Estudiantes de La Plata a clubes de barrio y de pueblos del interior del país. De oeste a este, de Sarmiento de Formosa, el más septentrional, a Escuela Mosconi de Caleta Olivia, el más austral.

El campeonato se presentó el martes 4 de marzo en Provincial de Rosario en el marco de la Copa Súper 20 de la Liga Nacional y todos los partidos se transmitirán en vivo por la plataforma digital Básquet Pass. Además, cada semana se emitirá un juego por DeporTV, lo que extiende la competencia a la televisión abierta. Una de las novedades es que se utilizará la pelota CH1, el nuevo balón oficial para las competencias nacionales.

Sarmiento, una

referencia del norte argentino

De los clubes que participarán de la Liga Federal 2025 el más septentrional del mapa de Argentina es Domingo Faustino Sarmiento de Formosa. El único representante de la provincia fue campeón del Pre-Federal formoseño por tercera vez en cuatro años y competirá por octava vez en el certamen de la tercera división del básquetbol argentino con la ilusión de, al menos, repetir lo hecho la temporada pasada en la que se ubicó entre los 16 mejores equipos del país.

“Este año no hay equipos de Salta y Jujuy, por lo que somos el club más septentrional”, asintió el presidente de la entidad, Alejandro Sabag. Para la institución ser parte del campeonato tiene un significado y objetivo mucho más amplio que lo deportivo: “La idea es jugarlo siempre y representar a la provincia. Más allá de competir, nosotros tenemos una escuela de básquetbol masculino y femenino y esto nos beneficia mucho porque se refleja en los más jóvenes. De hecho, también jugamos los federales formativos en diferentes categorías”.

Respecto de los objetivos deportivos, reconoció: “Uno quiere llegar lo más lejos posible, luego la competencia nos dirá para que estamos. Pero buscamos un equilibrio: queremos competir, mantenernos y mejorar lo del año pasado que la vara quedó muy alta, pero también estamos con obras de infraestructura que hacen a la comodidad en la institución”.

En la Comisión Directiva que encabeza Sabag el sentido de pertenencia no se negocia. Ejemplo de ello es que para la Liga Federal venidera, en la que conforman la zona B de la Conferencia Norte, cuatro de las cinco fichas mayores del plantel las ocupan jugadores de Formosa. Incluso, Maximiliano Ríos y Emiliano Giménez son formados en el club y disputarán su quinta Liga Federal con la camiseta azul y amarilla. “Los clubes que son del interior representan generalmente a una ciudad o un barrio. Eso es lo lindo, el torneo tiene esas connotaciones y es un atractivo. Nosotros trabajamos fuertemente con la identidad y el sentido de pertenencia. Eso es algo muy importante, tratamos de darle identidad formoseña, aunque a veces a la hora de competir hay que traer alguna otra ficha de afuera”, analizó quien preside al club.

Sarmiento es “un club de barrio con 98 años de historia”, explicó Sabag. Y amplió: “Siempre se apostó al básquet y al fútbol y ahora es casi 100% de básquet masculino y femenino. Acobija también a la gente adulta con las bochas y hay un gimnasio. Fuimos creciendo de a poco y nos hicimos fuerte en el básquet. Esta va a ser nuestra octava participación en la Liga Federal y estamos muy contentos y orgullosos de ser parte de este torneo. Con el apoyo del Gobierno provincial y empresas privadas pudimos armar un equipo con mucha identidad, con muchos formoseños, y eso hace que la gente nos siga”.

Para ellos no es algo menor compartir certamen con las instituciones más grandes del país: “Uno al momento de comentar sobre la Liga Federal, más allá de que es por regiones, que estén esos clubes o en su momento otros como Gimnasia de La Plata o Lanús, que están identificados con el fútbol y tienen un gran poderío económico, es muy lindo. Por la zona no nos podemos cruzar, pero cuando explicamos de qué se trata la Liga Federal lo primero que se dice es que juegan esos clubes que son representativos y con mucha historia”.

Mosconi y el

sueño hecho realidad

En el otro extremo de la Argentina, en el sur, Escuela Mosconi de Caleta Olivia es el equipo más austral de los que competirá en la Liga Federal 2025. Ubicado en la puerta de entrada a la provincia de Santa Cruz, la institución debutará en la tercera categoría del básquetbol argentino y el vicepresidente de la Comisión Directiva, Daniel Maza, reconoció que están viviendo algo irreal: “Cada vez que recuerdo la final del Pre-Federal del año pasado, me parece un sueño. Esto es un nuevo desafío, todavía no despertamos porque casi no descansamos, terminamos en diciembre y en enero arrancamos con todo para poder jugar la Liga Federal. Es un orgullo para nosotros participar de esta Liga Federal y ser el único representante de Santa Cruz”.

Mosconi se coronó campeón del Pre-Federal de la Federación de Básquet de Chubut -fue invitado a raíz de que no había competencia en su provincia- en el cuadrangular final que se disputó en Puerto Madryn y subió un peldaño en la escalera del básquetbol argentino. Es el club de una ciudad que está orgullosa de ser representada y en la que cada uno aporta su granito de arena para que así suceda, aseveró Maza: “Es el equipo de la ciudad, recibimos apoyo de mucha gente en el Pre-Federal, también del municipio y de la provincia porque si no sería muy difícil jugar por lo monetario y administrativo”.

Tal contó Maza, el club y los dirigentes tienen una historia muy particular que inició hace décadas: “Pasamos por diferentes nombres. Hace 40 años éramos el famoso club YPF porque era un barrio de YPF que alojaba a los operarios que trabajaban en esa época. Nos formamos ahí con varios de los chicos que estamos en la Comisión Directiva y el entrenador, a quien conocimos jugando en minibásquet. Luego YPF se privatizó, la zona del barrio pasó a ser municipal y pasamos a jugar como Mosconi”.

El entrenador es Rodolfo Juárez, alias ‘Pichi’, y es el artífice del proyecto que llevó a Escuela Mosconi de Caleta Olivia a la Liga Federal, explicó el vicepresidente: “Rodolfo dirigió a Petroquímica de Comodoro Rivadavia en el Pre-Federal en 2023. Fuimos a ver varios partidos a Comodoro Rivadavia y había seis jugadores de Caleta Olivia, el DT era de Caleta Olivia, la doctora era de Caleta Olivia y los que hacían la transmisión por streaming eran de Caleta Olivia. Ahí nos dimos cuenta de que algo estábamos haciendo mal y dijimos que teníamos que jugar con nuestro club. Gracias a Dios lo pudimos concretar y nos fue muy bien”.

De cara al certamen, en el que conforman la zona B de la Conferencia Sur, el objetivo inicial es superar la primera etapa. “Siempre fuimos de perfil bajo. La plantilla que armamos es para dar lo mejor y llegar lo más arriba posible. El objetivo es clasificar a la próxima instancia”, detalló Maza. Y, con relación al plantel que armó el club, precisó: “Cuando comenzamos el camino teníamos chicos del club. Para el Pre-Federal tuvimos que hacer algunas contrataciones y ahora para la Liga Federal tenemos seis jugadores contratados de afuera de Caleta Olivia para poder participar y competir. Cuatro son fichas mayores, hay una ficha U21 y otra U19. El resto son chicos de nuestra institución”.

Así se juega la Liga Federal 2025

Los 110 clubes fueron divididos en siete conferencias (Norte, Sudeste, Sur, Oeste, Centro, Litoral y Metropolitana). Cada zona tendrá su propia estructura de competencia con etapas regulares y playoffs para definir qué equipos avanzan a instancia nacional. De cada uno de los grupos clasificarán cuatro equipos con excepción de la región Metropolitana que cuenta con ocho cupos a la instancia de interconferencias por haber más cantidad de conjuntos.

Todas las instancias de playoffs se jugarán con el formato de 1-2, con ventaja de localía para el de mejor porcentaje de victorias en la etapa regular. Los clubes que militan en las ligas de Desarrollo y Liga Argentina y participarán de la Liga Federal competirán con un plantel específico y no tendrán derecho a ascender en caso de acceder a la final.

Conferencias y zonas

Conferencia Norte

Zona A (9 equipos): Red Star BBC, Hindú BBC, Talleres de Tafí Viejo, San Martín, Belgrano de Tucumán, Club Nicolás Avellaneda, Concepción BB, Asociación Mitre y Asociación Civil Nicolás Avellaneda.

Zona B (10 equipos): Hércules, Deportivo Comercio, Hindú, Club Domingo Faustino Sarmiento, CAPRI, Club Deportivo y Social Tokio, Club Bartolomé Mitre, Atlético San Lorenzo de Monte Caseros, AMAD Goya y Club San Martín de Curuzú Cuatiá.

Conferencia Sudeste

Zona A (6 equipos): All Boys, Sportivo Independiente, Ferro Carril Oeste, San Martín de Junín, Los Indios de Junín y Colón de Chivilcoy.

Zona B (7 equipos): Club Independiente Tandil, Club Belgrano de San Nicolás, Somisa de San Nicolás, Centro Basko de Necochea, Independiente de Zárate, Atenas de La Plata y Estudiantes de La Plata.

Conferencia Sur

Zona A (8 equipos): Perfora, Deportivo Español, Pacífico, El Biguá, Independiente (NQN), Club Social y Deportivo Roca, Club Del Progreso y Club Atlético Regina.

Zona B (4 equipos): Escuela de Básquet Mosconi de Caleta Olivia, Club Social y Atlético Guillermo Brown de Puerto Madryn, Federación Deportiva YPF y Náutico Rada Tilly.

Conferencia Oeste

Zona A (7 equipos): Club Social y Deportivo Facundo, Asociación Chamicalense, La Rioja Basket, Club Banco Rioja, Club Atlético Riojano, Huracán Las Heras y G.E.P.U de San Luis.

Zona B (6 equipos): Almafuerte de Las Varillas, Bochas Sport Club, 9 de Julio, Central Argentino, El Tala, El Ceibo

Conferencia Centro:

Zona A (9 equipos): Sportsmen Unidos, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Temperley, Rosario Central, Sport Club Cañadense, San Martín de Marcos Juárez, Argentino de Marcos Juárez, Olimpia Basket y Náutico Avellaneda de Rosario.

Zona B (8 equipos): Rivadavia Juniors, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Almagro de Esperanza, Sportivo Rivadavia, Santa Paula, San Justino, San Jorge y Libertad de Sunchales.

Conferencia Litoral

Zona única: Central Entrerriano, Urquiza Santa Elena, Luis Luciano, Regatas Uruguay, Club Ciclista Paraná, Sportivo San Salvador, Atlético BH, Ferrocarril San Salvador y Club Atlético Rosario del Tala.

Conferencia Metropolitana

Zona A: Independiente de Avellaneda, GEI, GEVP; Institución Sarmiento, Alejandro Korn, Tres de Febrero, San Fernando, Monte Grande y San Miguel

Zona B: River Plate, Los Indios de Moreno, CASA de Padua, Caza y Pesca, San Andrés, Berazategui, Banco Nación, Unión Vecinal de Munro y Midland.

Zona C: Estudiantil Porteño, Presidente Derqui, Cañuelas FC, APV, Sportivo Pilar, Pinocho, Claridad, Defensores de Hurlingham y Ezeiza.