Histórica actuación de la argentina Agostina Hein en los 800 metros libres del Mundial de natación

La nadadora argentina Agostina Hein logró una marca histórica con apenas 15 años en el Mundial de Natación en Doha al finalizar en el quinto puesto en la final de los 800 metros libres. La joven promesa consiguió una actuación destacada en su debut en la máxima competencia de mayores.

Hein, considerada una de las esperanzas de la natación argentina, finalizó la serie con un tiempo de 8:29.19 minutos, su mejor marca personal, y quedó a algo menos de siete segundos -6.53- de la medalla de bronce, que quedó en manos de la neozelandesa Erika Fairweather, con un crono de 8:22.26.

La ganadora de la competencia fue la italiana Simona Quadarella, quien se colgó la medalla dorada con un registro de 8:17.44 minutos. Completó el podio la alemana Isabel Gose, segunda con un tiempo de 8:17.53, apenas nueve centésimas más que la nadadora transalpina, que firmó el doblete en las pruebas de fondo al imponerse tanto en los 800 como en los 1.500 libre.

Hein, oriunda de la ciudad bonaerense de Campana, había obtenido la medalla de bronce el año pasado en el Mundial júnior de natación que se disputó en la ciudad israelí de Netanya. De esta manera, la joven promesa, quien fue octava en la final de los 400 metros libres y 11° en 1.500 metros libres en el Mundial que se desarrolla en la capital de Qatar, cerrará su participación este domingo con su actuación en las series de los 400 metros combinados.

“Me llama la atención cómo entrenan las grandes selecciones en la previa a entrar al agua y posterior. Después ver todas las técnicas y estilos. Me gusta mirar mucho y tenerlo en uno estadio que es una locura, ver esas carreras y cuánto nadan. Ya lo había vivido en otro torneo de mayores, pero esto no se compara con un Mundial júnior. El estadio, las luces cuando entré a la final… es todo una locura”, dijo Hein en una entrevista con el canal DeporTV en la previa a la final de 800 metros libres, desde Doha.

En cuanto a las diferencias con las competencias juveniles y las mayores, la joven deportista destacó que le llamó la atención el espectáculo previo como entrar a la pileta con luces apagadas. “Siempre soñé entrar a una final y que me pongan el video mío ahí arriba y esas cosas son diferentes. Después, la importancia que tiene un Mundial de mayores en el que te medís con las mejores del mundo. Es una diferencia abismal”, indicó.

Las buenas actuaciones de Hein inevitablemente traen a la memoria la aparición triunfal de Delfina Pignatiello, la ex nadadora que fue bicampeona mundial júnior en Indianápolis en 800 y 1500 metros libres y ganadora de tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El próximo objetivo de Agostina será igualar a su compatriota y participar de un Juego Olímpico de mayores. También, por qué no soñar con competir con la reina de la natación, la estadounidense Katie Ledecky, siete veces campeona olímpica y 21 mundial en estilo libre.