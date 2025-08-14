Histórica presentación de Franco Mastantuono en el Real Madrid

En el día de su cumpleaños 18, el argentino firmó su contrato y fue recibido como una verdadera estrella en el club más ganador de la historia. «Llega uno de los mejores talentos del mundo», dijo Florentino Pérez para presentarlo.

Llegó el día, Franco Mastantuono cumplió los 18 años este 14 de agosto y lo celebró de una manera soñada: fue presentado oficialmente como refuerzo del Real Madrid: «Tuvimos que esperar a hoy, 14 de agosto, día que cumple 18 años, pero llega a nuestro club uno de los talentos más grandes del mundo», arrancó Florentino Pérez en una presentación a todo trapo.

«Felicidades Franco Mastantuono, hoy se cumple uno de tus sueños: llegar al Real Madrid», dijo Florentino que también tuvo palabras para River.

Franco, que tuvo que esperar a alcanzar la mayoría de edad para firmar su contrato con el Real Madrid, usará la camiseta número 30 en su temporada debut en España, el mismo número que vistió Lionel Messi cuando debutó en el Barcelona en el año 2000.

Pérez se refirió al lazo histórico que une al club argentino con el español, desde donde han llegado figuras de la talla de Santiago Solari, Esteban Cambiaso y quizá quién sea considerado el jugador absoluto, Alfredo Di Stéfano.

«Quiero tener una mención especial para River Plate, un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y de América», siguió el mandamás del Merengue.

«Este club, en el que has crecido y te has formado, tiene una vinculación histórica y sentimental con el Real Madrid por los muchos jugadores que hemos compartido…».

Mastantuono fue presentado como una verdadera estrella en su llegada al club más ganador del planeta delante de una afición que tenía históricos del club como el lateral brasileño Roberto Carlos.

Sobre un escenario con mega pantallas leds donde se leía el apellido del crack nacido en azul en letras de molde, todo arrancó con un video acompañado de música épica, donde mostraron varios lujos y los goles de Franco en River, con un lugar especial para el tiro libre en el Superclásico. También se vio la firma del contrato donde, además del futbolista, la centralidad se la robaba Florentino Pérez. Y después sí, tras las palabras del presidente, llegó el turno de Franco.

«Hoy se cumple un sueño»

Se lo vio sonriente, fresco, acompañado por toda su familia con un elegante traje entallado de color oscuro y corbata al tono. «Se cumple un sueño para mí, llegar al club más importante del mundo», dijo el joven nacido futbolísticamente en River que arrancó agradeciendo al «querido presidente» Florentino Pérez.

«Hoy se cumple el sueño de mi vida», insistió Franco, muy bien plantado y con gran personalidad a pesar de tener apenas 18 años. Muestra de ello es que lo primero que hizo fue reconocer el apoyo de su familia, un pilar fundamental para llegar bien ubicado a este momento.

«Voy a dejar la vida por esta camiseta que es mi sueño desde niño. Soy un hincha del Madrid dentro del campo. Gracias a Florentino, a Xabi y a todos los empleados del Real Madrid»

Los Mastantuono estaban todos allí: desde sus padres, hasta sus hermanos y sus abuelos: «Gracias a mi familia, mis padres, mis hermanos y mis abuelos que se tomaron el tiempo de viajar hasta acá. Quiero que disfruten. Todavía tengo que seguir aprendiendo mucho y esos valores vienen de mi círculo íntimo».

«Voy a dejar la vida por esta camiseta. Gracias a todos, espero conseguir muchas cosas. Halá Madrid», cerró el futbolista que dio sus primeros pasos en Cemento Armado de Azul, pasó a River y, ni bien cumplió 18 años, llegó al Real Madrid.