Histórico ascenso del Wrexham, el club que compró Ryan Reynolds y quiere llevar a la Premier League

Wrexham AFC venció al Boreham Wood 3-1 y se coronó campeón de la quinta división del fútbol inglés por lo que logró el ascenso a la League Two (cuarta categoría) en una jornada inolvidable para los fanáticos del que asegura ser el tercer club de fútbol profesional más antiguo del planeta.

Fundado en 1872, la institución es una piedra fundamental del fútbol británico, y por lo tanto de todo el mundo, pero su historia está lejos de ser gloriosa y tras penar por las categorías de ascenso, en 2020 los actores de Hollywood Ryan Reynolds y Robb McElhenney invirtieron cerca de 2 millones de libras para comprarlo. Así, iniciaron una aventura que busca llevar al equipo a la Premier League y que puede seguirse en una serie transmitida por Star+. Este fin de semana, dieron el primer gran paso.

El estadio Racecourse Ground se vio colmado de fanáticos que alentaron al equipo que se impuso 3-1 para conseguir el tan ansiado ascenso. En uno de los palcos, Reynolds sufrió el encuentro junto a su amigo y colega Paul Rudd, conocido por sus papeles en la sitcom Friends y más recientemente como Ant-Man en el multiverso de Marvel.

Reynolds, de 46 años, una de las caras más famosas del cine estadounidense, se convirtió en 2020 oficialmente en el nuevo dueño –junto con su socio Rob McElhenney– del Wrexham AFC, un modesto club galés que compite en la quinta división del fútbol de Inglaterra (National League) y es nada menos que el tercer equipo profesional más antiguo del mundo.

El anuncio se hizo en febrero del 2021 como una formalidad, dado que la compra había sido aprobada en noviembre del año anterior durante la pandemia del coronavirus. Su visión es convertir a los Dragones Rojos en una potencia global y han elegido documentar esta primera experiencia en el fútbol con una serie de TV.

Su llegada a Wrexham fue factible luego de que los aficionados votaron a favor de la venta del club. El grupo empresario del actor canadiense que también encarnó a Linterna Verde en la pantalla grande sustituyó a la anterior junta directiva formada por el grupo inversor Wrexham Supporters Trust, que pertenecía a los socios.

Junto con su amigo McElhenney, un actor estadounidense que creó la serie de comedia televisiva It’s Always Sunny in Philadelphia, se han embarcado una aventura que tiene brotes verdes: su llegada al club hizo multiplicar el número de abonos y la venta de camisetas. Todos los fines de semana, más de 10.000 espectadores acuden al estadio en uso más antiguo del mundo.

Su experiencia como dueños ha quedado grabada en un documental llamado Welcome To Wrexham que se puede ver por Star+ o Disney+ en América Latina. Ambos relatan allí la aventura de cambiar los sets de filmaciones por el espectáculo en los campos de fútbol.

“Si todo se va al demonio de repente, ojalá sea dentro de 25 años y estemos en la Premier League”, explicó Ryan Reynolds en una parte del documental. “Ninguno de los que estamos en esto es por el dinero. Queremos construir algo sostenible. Nos encanta el deporte. Nos encanta contar historias a través del deporte. Tienes que manejarlo como un negocio, pero principalmente con negocios como este, solo estás tratando de hacerlos pagar. Creo que este es un club que puede llegar muy lejos, con suerte en poco tiempo. Creemos que Wrexham puede ser una potencia mundial”, declaró en aquel entonces.

