Histórico descenso en la participación electoral: solo el 66% del padrón votó en las elecciones nacionales 2025

En Formosa, la concurrencia se ubicó entre el 63 y el 65%. Especialistas advierten sobre una creciente desconexión entre la sociedad y la política.

Las elecciones nacionales de este domingo 26 de octubre de 2025 no solo estuvieron marcadas por la disputa entre los principales espacios políticos, sino también por un dato que preocupa a nivel país: la fuerte caída en la participación ciudadana, que alcanzó apenas el 66% del padrón nacional, la cifra más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

Según un informe del Observatorio de Derechos Políticos y Electorales (ODEPOE) de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, más de 12,2 millones de argentinos —de los 35.987.634 habilitados para votar— no asistieron a las urnas, lo que representa un ausentismo del 34%.

En Formosa, la participación se ubicó entre el 63 y el 65% del electorado, en línea con la tendencia descendente observada también en otras provincias. En Chaco, por ejemplo, solo la mitad del padrón participó en las elecciones del 11 de mayo, mientras que Corrientes lideró el ranking nacional con una asistencia del 70,95%. En Buenos Aires, el distrito más poblado del país, apenas votó el 60,98%, lo que equivale a un ausentismo de casi 5,5 millones de personas.

Malestar social y desconfianza

en las instituciones

Desde el ODEPOE atribuyeron este comportamiento a un conjunto de factores que reflejan el malestar de la sociedad con la política: la crisis económica persistente, la desconfianza hacia las instituciones, el desencanto con los dirigentes y la falta de propuestas concretas. También se mencionan el hartazgo ante la polarización, las campañas agresivas y el avance de la desinformación.

El organismo recordó que desde la implementación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2011, la participación promedio nacional se había mantenido en torno al 77%, con un piso del 72% en 2021 —en plena pandemia— y una leve recuperación en 2023. Sin embargo, este 2025 marcó un mínimo histórico de más de cuatro décadas, evidenciando un creciente distanciamiento entre la ciudadanía y la dirigencia política.

Un estudio reciente de la Universidad Austral ya había anticipado este panorama, proyectando una participación cercana al 67%, lo que finalmente fue confirmado por los resultados oficiales.

Boleta Única de

Papel: entre la rapidez

y las críticas

El proceso electoral de 2025 también estuvo atravesado por la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplazó al sistema tradicional de boletas partidarias. Si bien muchos votantes destacaron la rapidez y practicidad del nuevo método, no faltaron las quejas por el diseño de la boleta, la legibilidad de los nombres de los candidatos y las dificultades al momento de doblarla para introducirla en la urna.

Autoridades electorales señalaron que el verdadero desafío será comprobar si la misma agilidad que caracterizó al proceso de votación se replicará en el escrutinio definitivo, cuando se realice el recuento total de votos.

Una señal de alarma

para la democracia

La tendencia al ausentismo, que se viene consolidando desde 2021, encendió un debate sobre la calidad del sistema democrático argentino. Expertos en ciencia política advierten que altos niveles de abstención “implican una pérdida de legitimidad para la democracia y su sistema de representación”.

Entre las causas de este fenómeno también se señalan el divorcio entre la prosperidad macroeconómica y la realidad cotidiana, el desgaste de los partidos tradicionales, los desdoblamientos electorales y el hecho de que las elecciones legislativas suelen convocar menos votantes que las presidenciales, una tendencia que se replica a nivel mundial.

“Podemos decir que un poco perdemos todos”, sintetiza el informe del ODEPOE. “Porque aunque las causas del enojo ciudadano sean válidas, no elegir implica que otro elige por vos”.