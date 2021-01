Histórico: el argentino Kevin Benavides ganó el Rally Dakar en la categoría motos

Compartir

Linkedin Print

Kevin Benavides llegó segundo en la última etapa y ganó el Dakar 2021. Es el primer piloto argentino y sudamericano en vencer en motos.

Será sin dudas una jornada inolvidable para Kevin Benavides este 15 de enero, ya que llegó segundo en la última etapa que unió Yanbu con Jeddah y se llevó la victoria en el Daka 2021 entre las motos. El triunfo en el especial fue para Ricky Brabec.

Brabec se quedó con la última especial del Dakar 2021 en un tiempo de 2h17m02s, segundo finalizó Kevin Benavides a una diferencia de 2m17s y tercero culminó Matthias Walkner a 4m13s. Mientras que completaron los mejores cinco Daniel Sanders y Sam Sunderland.

En la general, Kevin Benavides terminó en lo más alto con 47h18m14s y se quedó con la victoria en el Dakar 2021 entre las motos. Segundo terminó Brabec a 4m56s y tercero finalizó esta edición Sunderland a una diferencia de 15m57s.

Con esta victoria de Kevin Benavides, es la primera vez que un piloto argentino y sudamericano logra el triunfo en la categoría motos del Dakar. Además, fue el segundo título consecutivo para Honda, ya que en 2020 había ganado Brabec.

“Me cuesta hablar pero estoy muy feliz, realmente era mi sueño y ahora pude lograrlo. Hace muchos años que vengo buscándolo y pocas personas saben por lo que uno tiene que pasar y entrenar, sacrificarse, dejar cosas para lograr esto”, expresó en primera instancia Benavides.

Sobre cómo fue esta última etapa, dijo: “Fue muy difícil y me tuve que poner a abrir pista, es más, pensé que se podría llegar a complicar. Me enfoqué mucho en hacerlo bien y al final no quería pensar en nada hasta cruzar la meta”.

Y agregó: “En el kilómetro 14 ni bien arrancamos tuve un problema con un waypoint y creí que había perdido uno o dos minutos. Después, en el km 50, los de adelante hicieron un error en un waypoint, engancharon un valle antes y había que ir a otro valle y en ese momento fue muy difícil decidir el no seguir la huella de los demás. Me dije a mí mismo está mal, enganché un valle más adelante y ahí empecé a abrir yo. En ese momento di el 110%”.

Al momento de hacer un análisis de la competencia, Benavides sostuvo: “Fue una carrera que como todos vieron tuvo muchos altos y bajos. Hubo días que íbamos adelante, otros que íbamos más atrás. Cometí errores como todos, creo que es imposible decir que se puede hacer un Dakar perfecto, siempre puede pasar algo”.

“Creo que lo más importante es poder llevar una cierta tranquilidad, confiar en uno mismo, navegar bien que es la clave sobre todo en esta edición que sin dudas, no porque lo haya ganado yo, pero fue el más difícil desde la navegación y fue una locura día a día como cambió todo. Quería hacer historia, quería dejar el nombre en lo más alto del Dakar. Como sudamericano también es un orgullo y un honor. Era mi sueño y lo logré”, continuó el argentino.

Compartir

Linkedin Print