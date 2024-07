Histórico: Franco Colapinto debutó a bordo de un Williams en un Gran Premio de Fórmula 1

El de Pilar formó parte de la práctica libre 1 en Silverstone, en Gran Bretaña. Luego de 23 años, un argentino estuvo involucrado en un fin de semana de la Máxima.

Este viernes Franco Colapinto salió a pista con el Williams de Fórmula 1 en la práctica libre 1 (FP1) del Gran Premio de Gran Bretaña y luego de 23 años un argentino formó parte de la actividad oficial de un fin de semana. A bordo del FW 46, el joven de Pilar tuvo una importante chance en el emblemático evento de Silverstone de la Máxima, el único que siempre estuvo presente en el calendario durante 74 años de historia de la categoría.

El corredor bonaerense de 21 años integra la academia de Williams desde enero de 2023 y esta fue su segunda vez arriba de un coche de F1. Ya lo hizo en los ensayos de final de temporada en Abu Dhabi el 28 de noviembre de 2023. Hoy salió a pista con el objetivo de aprovechar la oportunidad, pero dejó en claro que lo importante era “no romper el auto”.

La tanda duró una hora y el argentino estuvo bajo los ojos del ambiente y del mundo: cumplió con lo pedido por el equipo, completó la tanda sin errores y marcó su mejor tiempo con un 1.29.078 contra los 1.28.549 del piloto principal de Williams, Alex Albon, y los 1.27.420 del hombre de McLaren Lando Norris, el mejor giro de la sesión.

Esto le dio la posibilidad de medirse a pilotos de la talla del tricampeón mundial y actual líder del campeonato de F1, Max Verstappen (Red Bull), el séptuple campeón Lewis Hamilton (Mercedes), el bicampeón Fernando Alonso (Aston Martin), y otras estrellas como el mencionado Norris, el último ganador, George Russell (Mercedes) y los ferraristas, Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Hay que tener en cuenta que además de Colapinto, estuvieron probando otros dos pilotos de Fórmula 2: el británico Ollie Bearman en el Haas de Kevin Magnussen y el francés Isack Hadjar en el monoplaza Red Bull del Checo Pérez. El australiano Jack Doohan (corrió F2 en 2023) ocupa la butaca de Pierre Gasly en Alpine.

Franco se ubicó 18° en por delante de Hadjar (1.29.270) y del japonés Yuki Tsunoda, quien quedó último tras tener un accidente con su RB Formula One Team en el inicio de la tanda. Bearman, quien ya tuvo un estreno de emergencia en Fórmula 1 con Ferrari y ya tiene su butaca asegurada en Haas para 2025, fue el mejor de estos novatos con un 1.28.536 para quedar 14°. Mientras que Doohan se posicionó 17° con un 1.28.735.

Franco, que ocupó el auto de Logan Sargeant, también sabía que en las FP1 las escuderías no suelen hacer el gasto debido a que es el primer contacto con la pista de los competidores. Es el puntapié inicial para lograr la mejor puesta a punto sobre los monoplazas y más en un circuito donde lo aerodinámico juega un papel clave por la velocidad de algunos de sus sectores.

El escenario inglés es uno de los más desafiantes de la temporada por sus veloces curvas y dos rectas rápidas como la principal y la anterior que ocupó esa condición en la zona de los viejos boxes. La cita en la ex base aérea de la Segunda Guerra Mundial tiene ese valor agregado de ser en una de las catedrales del automovilismo, que fue sede de la primera carrera de la F1 el 13 de mayo de 1950.

Franco llegó a esta posibilidad debido a los buenos resultados que viene teniendo en su temporada estreno en la Fórmula 2, donde marcha quinto en el campeonato y es el primer debutante en haber vencido en la temporada. Corre con el equipo MP Motorsport y en el torneo suma 75 puntos contra 62 de su compañero de equipo, Dennis Hauger, quien está disputando su tercer año en la divisional antesala de la F1.

En el certamen también supera a Zak O’Sullivan, el otro integrante de la academia de Williams, quien ocupa la decimosegunda posición. “Creo que porque voy adelante en el campeonato (de Fórmula 2). Es una decisión de James (Wolves, el jefe de Williams) y del equipo en haberme puesto tan pronto en el año”, en diálogo con ESPN se refirió a la decisión de Williams de subirlo a él al coche antes que a O’Sullivan .

La exigencia para Colapinto fue muy grande en Silverstone y así se lo avisó Jenson Button, campeón mundial en 2009 y que debutó en la F1 con Williams. “Quiero decir que lo que va a notar es su cuello… Me refiero a este lugar. Tu primer empujón real en un coche de Fórmula 1 que es realmente difícil. Muy duro y también tengo que decir que no depende de los equipos. Pero hay mucha presión sobre un conductor joven subiendo a un coche de Fórmula 1 en los FP1″, dijo el ex piloto inglés.

Aunque el jefe del equipo Williams le sacó el peso a Franco y le recomendó que “lo disfrute”. “Ha conducido un coche de Fórmula 1 antes. Manejó en Abu Dhabi, pero eso fue un test para rookies. Esta es la primera vez que él puede conducir un coche de Fórmula 1 frente a 70 millones de personas”, planteó.

Por reglamentación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), las escuderías de F1 tienen la obligación de darles dos pruebas de FP1 a sus pilotos que integran los programas de desarrollo. Aunque también hay cláusulas contractuales por cumplimiento de resultados en cada equipo. Si Colapinto se mantiene por la buena senda, se subirá otra vez al FW 46 antes de fin de año.

Este viernes fue un día histórico para el automovilismo argentino ya que la última vez que un piloto argentino formó parte de un fin de semana de Gran Premio, fue entre el 13 y 15 de abril de 2001, cuando Gastón Mazzacane tuvo su despedida de la F1. Fue abandono del platense sobre el Prost por fallas en el motor Acer.