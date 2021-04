Histórico: la argentina Florencia Chagas fue elegida por Indiana Fever de la WNBA

Compartir

La argentina, que juega en Empoli, se convirtió en la primera compatriota seleccionada en la liga más importante del mundo.

El básquet argentino vivió esta noche un momento histórico debido a que Florencia Chagas fue elegida por Indiana Fever, de la Women’s National Basketball Association (WNBA), la liga más importante del mundo.

La tan sola participación en el Draft de Chagas ya era una hecho sin antecedentes para el básquet nacional y, finalmente, fue Indiana la franquicia que eligió a la joven de 19 años. ¡Histórico!

Un Draft que

Chagas no esperaba

En un principio se especulaba que Chagas no iba a formar parte del Draft, pero algunos equipos se mostraron interesados en guardia (puede jugar de base y escolta) que juega en Empoli y fue anotada como posible elección.

Se mencionó a New York y Connecticut como posibles destinos junto a Indiana, que fue la que terminó optando por la argentina en el pick 31 del draft.

“Sueño con llegar a la WNBA”, había declarado en enero Chagas en una entrevista con el sitio de la Confederación Argentina de Básquet (CABB) y agregó: “Estar en el Draft y tener la chance de jugar en la mejor liga es un objetivo que nunca voy a dejar de buscar”.

En un par de días, esta chica de 1m78 pasó de no querer anotarse en el listado de jugadoras elegibles (hay una sola posibilidad en cuatro años) a hacerlo, a última hora, por la insistencia de tres equipos de la NBA femenina que se lo pidieron exclusivamente a la competencia. Indiana, Connecticut y New York fueron los que mostraron más interés y justamente fue Indiana Fever el que la terminó seleccionado.

“Si bien hoy lo principal es afianzarme en Europa, estar en el Draft sería un sueño. Es algo que me ilusiona mucho”, adelantó. La joven que hizo historia se inició en Casa de Padua, un club del Oeste en el que cuentan que, con 12 años, jugaba con varones más grandes. Luego pasó por Vélez, Indios de Moreno y Berazategui hasta saltar a la fama en un campus internacional en Bahamas, en 2017, cuando fue la MVP del All Star y empezó a recibir propuestas importantes de distintos países.

Flor eligió Italia por sobre universidades de Estados Unidos. Tenía apenas 16 cuando aceptó la oferta del Familia Schio, uno de los clubes más poderosos de Europa… Arrancó en las divisiones menores del club pero se entrenó con el primer equipo y hasta jugó amistoso contra el equipo que sería campeón de la Euroliga. Fueron grandes momentos para un talento precoz, que incluyó el primer triple doble de la historia en un Mundial U17 femenino. Sus 17 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias impactaron a todos, en aquel triunfo ante la poderosa España. “Obviamente que fue un orgullo, pero nunca lo sentí como un premio personal sino de equipo. Es verdad que hice mucho, tomé decisiones, pero yo tenía un rol en ese equipo y lo cumplía, con alegría y responsabilidad”, recuerda quien promedia 9.3 puntos, 2.2 rebotes, 1.6 asistencia y 24 minutos en los 26 partidos que lleva disputados en Italia.

