Histórico: la Convención Constituyente eliminó la reelección indefinida en Formosa

En el marco del proceso de reforma de la Constitución de la provincia de Formosa, la Convención Constituyente aprobó este miércoles la modificación del Artículo 132 de la Carta Magna provincial, eliminando la reelección indefinida para los cargos de gobernador y vicegobernador. La nueva redacción establece un máximo de dos mandatos consecutivos, alineándose con el Artículo 90 de la Constitución Nacional.

El texto aprobado establece que:“El gobernador y vicegobernador duran en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período”.

A pesar de que la propuesta fue originalmente impulsada por sectores de la oposición, los bloques opositores votaron en contra de la reforma. El motivo: una cláusula transitoria incorporada por el oficialismo (PJ) que toma el actual período del gobernador Gildo Insfrán y su vice como el “primer mandato” bajo la nueva norma, lo que en la práctica habilitaría dos reelecciones más.

Un cambio impulsado por la Corte Suprema

Cabe recordar que este debate se da tras un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en diciembre de 2024 declaró inconstitucional la reelección ilimitada permitida por la Constitución provincial. La resolución fue en respuesta a una acción de amparo presentada por el frente “Confederación Frente Amplio Formoseño”, en el marco de las elecciones provinciales.

La Corte, en un fallo unánime, sostuvo que la reelección sin límites para cargos ejecutivos viola el principio republicano de gobierno consagrado en los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional. Según el tribunal, dicho principio implica la periodicidad y renovación de las autoridades, y busca evitar la concentración y perpetuación del poder, una doctrina ya sostenida en fallos anteriores.