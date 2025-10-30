Histórico: la NBA aprobó la venta de Los Ángeles Lakers en 10.000 millones de dólares

La Junta de la NBA aprobó este jueves por unanimidad la venta de Los Ángeles Lakers al empresario Mark Walter, un acuerdo valorado en 10.000 millones de dólares y que “se espera que se cierre en breve”, según la liga.

“Mark Walter tiene una larga asociación con nuestras ligas, habiendo servido como propietario minoritario de los Lakers y como el propietario principal de las Sparks de la WNBA durante más de una década”, dijo en un comunicado el comisionado de la NBA, Adam Silver.

Walter alcanzó un acuerdo el pasado junio con la familia Buss, propietaria de los Lakers desde 1979, para adquirir una participación mayoritaria de la franquicia a cambio de 10.000 millones de dólares. Ninguna otra franquicia en la NBA llevaba tanto tiempo sin cambiar de manos. Sin embargo, la venta de equipos NBA requiere la aprobación del comisionado de la liga y de la Junta de Gobernadores.

La liga agregó que la familia Buss conservará un interés continuo y Jeannie Buss seguirá siendo la gobernadora del equipo durante un periodo de al menos cinco años tras el cierre de la transacción. “Si bien esta transacción histórica transfiere la participación mayoritaria de la familia Buss en los Lakers, estoy encantado de que Jeanie siga siendo la Gobernadora del equipo y un miembro activo y comprometido de nuestra liga”, agregó Silver.

Mark Walter es el director ejecutivo y presidente de la empresa de inversiones TWG Global y tiene participaciones en varios equipos deportivos, como Los Angeles Dodgers de la MLB, Los Angeles Sparks de la WNBA o el equipo Cadillac de la Fórmula 1, que debuta en 2026.

También tiene una participación en el Chelsea y en la PWHL, la liga femenina de hockey sobre hielo de Estados Unidos. Desde 2021, Walter controlaba el 21 % de los Lakers y tenía derecho de tanteo sobre cualquier oferta de venta de la franquicia. De acuerdo con la revista Forbes, su fortuna personal asciende a 5.300 millones de dólares.

También posee acciones en el Chelsea de la Premier League y en el Racing de Estrasburgo de Francia, equipos que integran el mismo entramado empresarial, del que, entre otros, participa Magic Johnson, justo un ícono del elenco angelino.

Jerry Buss compró los Lakers en 1979 por 67,5 millones de dólares en un paquete que incluía Los Angeles Kings de la NHL y el antiguo estadio, Los Angeles Forum. En 2013, con la muerte del patriarca, la franquicia pasó a sus hijos, con Jeanie Buss asumiendo el mando. Los Lakers han ganado 11 de sus 17 anillos de la NBA con la familia Buss, la franquicia más exitosa en ese periodo de tiempo. Hoy cuentan como máximas figuras con LeBron James y Luka Doncic. La franquicia comenzó la temporada con un récord de tres victorias y dos derrotas.

El contexto de la venta de los Lakers se inscribe en una tendencia de valorización acelerada de las franquicias deportivas a nivel global. La NBA concentra cuatro de los siete equipos más caros del mundo. En el segundo lugar del ranking de ventas recientes figura la transacción de los Boston Celtics, también concretada este año, por más de 6.000 millones de dólares. El tercer puesto lo ocupan los Washington Commanders de la NFL, con un valor estimado en 6.050 millones de dólares. El Chelsea de la Premier League aparece en cuarto lugar, con una tasación de 5.100 millones de dólares.