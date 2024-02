Histórico: Los Pumas 7’s golearon a los All Blacks y se consagraron tricampeones

El equipo argentino derrotó 36-12 a Nueva Zelanda, después de haber arrancado 12-0 abajo. Y siguen punteros del Circuito Mundial.

Ya no quedan palabras para describir a Los Pumas 7’s. Santiago Gómez Cora, el máximo tryman argentino en la disciplina, se la pasó pisando el barro, recorriendo clubes de todo el país y pensando en cada una de las características que quería buscar en los jugadores que captó para el seleccionado nacional. Y los resultados están a la vista, en el mejor momento del proceso olímpico. Por tercera etapa seguida, Argentina se consagró campeona de manera invicta. Eso sí, no lo hizo así nomás, sino que coronó el fin de semana en Vancouver con una actuación espectacular: goleó a Nueva Zelanda por 36-12, después de haber arrancado 12-0 abajo.

Argentina arrancó mal. Impreciso en el manejo de la pelota y con errores que le costaron dos tries en una ráfaga. De hecho, a los 3′ ya caían 12-0 por tries de Weber y Rush (con conversión de Rocolisoa). Sin embargo, si hay una virtud de la Selección es la fortaleza mental. No se deja caer ante el primer golpe, porque el plantel confía en su potencial. Y la reacción fue instantánea. Tanto es así que el equipo logró igualar las acciones antes del cierre del primer tiempo: corrida por el ciego de Marcos Moneta (conversión de Tobías Wade) y después llegó al ingoal contrario Luciano González yendo para adelante como si no hubiera un mañana.

Ahora bien, en el segundo tiempo se notó otra diferencia: el estado físico. Nueva Zelanda, que no había podido rotar mucho en las semifinales ante Francia, sufrió descoordinaciones en la cancha y no reaccionó ante el poderío argentino. Por el contrario, Los Pumas 7’s ya estaban jugando a su mejor nivel y contaban con toda la confianza del universo. Además, los suplentes respondían y traían aire fresco de calidad, como Rodrigo Isgró, quien es el mejor jugador de la modalidad. Así, se sucedieron los tries uno detrás del otro, todos con jugadas interesantes. Matías Osadczuk (3) y Mateo Graziano apoyaron en el otro sector del terreno de juego y festejaron una victoria histórica.

¿Por qué es histórica

el título en Vancouver?

Argentina dio la vuelta olímpica en la ciudad canadiense por tercer año consecutivo, tras las coronaciones en 2022 y 2023. Lleva 18 partidos sin conocer la derrota en ese terreno y ya es una parada del tour que le sienta cómodo.

Líderes indiscutidos

de la tabla

Gracias al título en Canadá, Argentina ganó tres de las cuatro copas que hubo en juego (tres seguidas). Así, mira a todos desde arriba en la tabla de posiciones (77 puntos, seguido de Irlanda con 58) y sueña con llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024 de la mejor manera posible. No habrá demasiado tiempo para festejar, puesto que del 1 al 3 de marzo se jugará la siguiente etapa en Los Ángeles.

La palabra de

Luciano González

«Este equipo es todo lo que está bien en este momento. Es mi familia, no le cambiaría nada, gracias a ellos me dieron el reconocimiento. Estoy muy contento, soy este jugador gracias al equipo que tengo al lado», dijo el centro que fue elegido como el MVP de la final.