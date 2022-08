Histórico: Los Pumas derrotaron por primera vez a los All Blacks en Nueva Zelanda

Compartir

En la tercera fecha del Rugby Championship , el seleccionado argentino de rugby se impuso por 25 a 18 ante Nueva Zelanda. Fue la segunda victoria de los albicelestes ante los oceánicos

La selección argentina de rugby sorprendió nuevamente al mundo en el cruce contra los All Blacks, el equipo más poderoso del planeta en este deporte. En el encuentro disputado en el Oregantheory Stadium, de la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda, el combinado nacional se impuso por 25 a 18 ante los neozelandeses, en el marco de la tercera fecha del Rugby Championship. De esta manera logró su segunda victoria en la historia ante el combinado oceánico (repitieron el hito de noviembre 2020, cuando triunfaron en Sidney).

En la antesala del match, la ceremonia incluyó el habitual – pero no por eso menos emocionante – canto de los himnos. Luego de observar el haka de los neozelandeses, Los Pumas entonaron las estrofas del himno argentino. Minutos después, en sus redes sociales publicaron postales del emotivo momento y destacaron “Suena el himno y se nos infla el pecho de emoción. ¡El partido lo jugamos todos!”, como si fuese una antesala a lo que se venía.

Al minuto 17 Emiliano Boffelli puso adelante al Seleccionado argentino con un penal cerca de los postes y con una diferencia mínima donde los All Blacks marcaron 5 y Los Pumas 6. Sin embargo, minutos después hubo UN penal para Nueva Zelanda y Richie Mo’unga le dio la ventaja a los locales.

Si bien en Los Pumas supieron posicionarse por delante con mucha concentración y defensa, al minuto 26 una falla en la obtención de un line hace que los All Blacks tomen revancha y logran marcar un segundo try posicionándose 15-6. Sin embargo, a los pocos minutos Julián Montoya obtiene un penal y Emiliano Boffelli logró un remate desde 50 metros que los llegó a estar 15-9.

Durante los siguientes minutos Los Pumas se mantuvieron enfocados en un partido muy reñido y que llegó a culminar su primera etapa de manera ajustada. Si bien el seleccionado argentino se mostró decidido, los All Blacks atacaron de manera más contundente y lograron cerrar el primer tiempo 15-12.

El segundo tiempo inició a favor de la Argentina debido a que en los primeros minutos Los Pumas lograron un primer try que los llevó a posicionarse de mejor manera frente a los neozelandeses. Desde allí, los comandados por Michael Cheika hicieron un quiebre. La principal clave del partido estuvo en la defensa, ya que los locales solamente lograron sumar tres puntos en todo el complemento.

El try de Los Pumas

ante Nueva Zelanda

El gran héroe del día fue Emiliano Boffelli, con su patada. Fue el máximo goleador del conjunto nacional con 20 de los 25 puntos del partido. “Estoy muy emocionado”, relató el rosarino en el campo de juego.

“Estoy muy feliz por los jugadores. Hacemos muchos entrenamientos, con mucha información. Están siempre listos para incorporar cualquier cosa nueva que queremos hacer en los partidos. Esta noche era un gran desafía, pero creo en ellos. Estoy muy orgulloso del equipo”, expresó el australiano tras el histórico triunfo. Otro dato que dimensiona este enorme triunfo es el historial ante Los All Blakcs, con 31 derrotas, 1 empate y 2 victorias.

En la antesala a este duelo, Australia se impuso por 25 a 17 ante Sudáfrica. Con estos resultados, Los Pumas miran a todos desde arriba con los Wallabies con 9 unidades. Luego aparecen Los All Blacks (5) y los Springboks (4).

Si bien comenzaron su camino con una derrota por 26 a 41 ante Australia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, los albicelestes luego se recuperaron al vencer al mismo rival por 48 a 17 en el Bicentenario de San Juan. Su próxima presentación será el 3 de septiembre, nuevamente ante los All Blacks en Christchurch. Luego tocará una doble fecha contra los sudafricanos. El 17 de septiembre en el José Amalfitani y el 24 del mismo mes en el Kings Park Stadium de Durban.

Estos dos triunfos toman mayor relevancia si se tiene en cuenta que en la edición 2021, la primera después del parate por pandemia para los argentinos, la actuación fue de las más flojas: perdieron los seis encuentros que disputaron, incluyendo un 39-0 contra Nueva Zelanda

Formaciones:

Nueva Zelanda: Jordie Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, David Havili y Caleb Clarke; Richie Mo’unga; Aaron Smith y Ardie Savea; Sam Cane (capitán) y Shannon Frizell; Scott Barrett y Sam Whitelock; Tyrel Lomax, Samisoni Taukei’aho y Ethan de Groot: Entrenador: Ian Foster.

Argentina: Juan Cruz Mallia; Emiliano Boffelli, Matías Moroni, Matías Orlando y Lucio Cinti; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martin González; Tomas Lavanini y Matías Alemanno; Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Estadio: Orangetheory Stadium (Christchurch).

Árbitro: Nika Amashukeli (Georgia).

