Histórico: Newell’s le ganó a Central y es campeón por primera vez en el Femenino

La Lepra hizo una gran campaña y con dos fechas de anticipación levantó el título de Primera División.

Hizo historia. Con solo un año y medio en la máxima categoría del fútbol femenino, Newells gritó campeón. No lo hizo en cualquier partido, sino que fue nada menos que ante Rosario Central, en el clásico rosarino. Derrotó al Canalla 1-0 con gol de Mariana Larroquette al término del primer tiempo, y llegó a 40 puntos en 15 jornadas disputadas, dejando sin chances matemáticas a Belgrano, su escolta, aún con dos fechas por jugarse (le sacó nueve puntos).

Las dirigidas por Leandro Iglesias se sumaron a la lista de campeones junto a Boca, River, San Lorenzo y UAI Urquiza, además de ser el primer equipo del interior del país en obtener dicho certamen. Otro hecho a destacar son las victorias ante las Gladiadoras, en Casa Amarilla, y las Santitas, en la Ciudad Deportiva del Ciclón, algo que nunca antes se había logrado desde la profesionalización del fútbol femenino en 2019.

Pero el éxito de Newell’s se vino gestando hace tiempo. La primera muestra de este plantel fue a principio de año, cuando en la Copa Federal vencieron a Boca por penales en la final y se proclamaron campeonas. Además, desde su ingreso a Primera, la Lepra, no solo mantuvo su base futbolística con Milagros Martín, Magalí Natta, Sofía Domínguez, sino que se reforzó con jugadoras de jerarquía, como lo son Daiana Falfán, Marina Delgado, Agustina Vargas, Sofía Ramondegui, Aldana Narváez, Laura Felipe y la mencionada Larroquette, todas con pasado o presente de Selección y provenientes de grandes equipos, tanto del fútbol local como del europeo. También se destaca la actuación durante el campeonato de la arquera Micheel Rengifo, que lleva 11 vallas invictas.

Con la coronación, aseguraron su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores Femenina, la cual será la primera en su historia. Por su parte, el Xeneize y San Lorenzo deberán volver a ser competitivos si no quieren que lo del conjunto rosarino se convierta en una supremacía, ya que ambos están cerrando una mala campaña (se encuentran cuartos y octavos respectivamente).

Cómo quedó la lista

de campeones del

fútbol femenino

Newell’s logró su primera estrella en la competición y es el quinto campeón de una lista, que hasta ahora, integraban equipos de Buenos Aires. Boca es el máximo ganador de torneos locales con amplia diferencia, 29, mientras que River lo escolta con 11. Por su parte, completa el podio la UAI Urquiza con cinco y lo sigue San Lorenzo con cuatro.