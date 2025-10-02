Histórico Provincial Sub 18: los Juegos Evita estrenaron la nueva pista olímpica en Formosa

El Provincial de atletismo sub 18 de los Juegos Evita Formoseños quedó en la historia ya que fue la primera competencia en realizarse en la nueva pista olímpica del Centro de Educación Física Nº 1.

Fueron dos jornadas, con la primera de ellas cumpliendo buena parte de las pruebas bajo la lluvia. En ese día inicial el gobernador Gildo Insfrán fue testigo de las pruebas finales de 100 metros e incluso participó de la entrega de medallas. Ya en la segunda jornada, sin lluvia, vino el tramo final con mayoría de pruebas en la pista y fue así que quedaron definidos todos los podios del torneo.

A continuación el detalle de los tres primeros lugares en ambas ramas: Femenino: Posta: 1) Pirané, 2) Patiño Ruta 81 y 3) Pilcomayo.

Lanzamiento de jabalina: 1) Yoselín Cabrera de Estanislao del Campo, 2) Mía Parada de Laguna Yema y 3) Yenifer Coronel de Naineck.

800 metros: 1) Daiana Olivera de Laguna Yema, 2) Brenda Ramírez de Laishí y 3) Natalia Delgado de Naineck.

300 metros: 1) Natalia Ortiz de Juárez, 2) Brenda Ramírez de Laishí y 3) Sheila Insaurralde de Estanislao del Campo.

Lanzamiento de disco: 1) Camila Brites de Pirané, 2) Noemí Cantero de Laishí y 3) Milagros Recalde de Naineck.

2000 metros: 1) Daiana Olivera de Laguna Yem, 2) Agostina Araujo de Pirané y 3) Luciana Martínez de Clorinda.

Salto triple: 1) Carla Chávez de Pirané, 2) Lourdes Rojas de Pirané y 3) Sol Rajoy de Fontana.

Marcha: 1) María Paredes de Lugones, 2) Natalia Arias de Pozo Yacaré y 3) Xiomara Britez de el Espinillo.

Salto en largo: 1) Carla Chávez de Pirané, 2) Lourdes Rojas de Pirané y Sol Rajoy de Fontana.

100 metros con vallas: 1) Nicole Collar de Tacaaglé, 2) Gisela Romero de Ingeniero Juárez y 3) Dahiana Sivila de Pozo Mortero.

Salto en alto: 1) Micaela Figueroa de Pirané, 2) Joselín Cabrera de Estanislao del Campo y 3) Jenifer Silvero de Riacho He Hé.

100 metros: 1) Daisy Vázquez de Laishí, 2) Yazmín Aranda de Estanislao del Campo y 3) Jenifer Coronel de Naineck.

Lanzamiento de martillo: 1) Jesica Cabrera de Naineck, 2) Lourdes Fleytas de Laguna Yema y 3) Gabriela Pérez de Lugones.

Lanzamiento de bala: 1) Yesica Cabrera de Naineck, 2) Camila Britez de Pirané y 3) Ludmila Sala de Posta Cambio Zalazar.

Masculino: Posta: 1) Pirané, 2) Pilagás y 3) Pilcomayo.

Lanzamiento de disco: 1) José Amarilla de Riacho He Hé, 2) Tiago Acosta de Palo Santo y 3) Franco Cánepa de Estanislao del Campo.

800 metros: 1) Santiago Alegre de Palo Santo, 2) Fabricio Lencina de Formosa y 3) Lucas Sánchez de Palo Santo.

Salto triple: 1) Maximiliano Valdéz de Laguna Yema, 2) Benjamín Gómez de Pilcomayo y Tiago Farías de Pirané.

Lanzamiento de jabalina: 1) José Amarilla de Riacho He Hé, 2) Fausto Arias de Laguna Yacaré y 3) José Orquera de Estanislao del Campo.

3000 metros: 1) Adrián Paliza de Laguna Yema, 2) Jeremías Zayas de Estanislao del Campo y 3) Ismael Fernández de Laishí.

Salto en alto: 1) David Franco de Pirané, 2) Gonzalo Aveiro de Naineck y 3) Darío Jara de Pirané.

Marcha: 1) Adrián Paliza de Laguna Yema, 2) Gastón Recalde de Naineck y 3) Valentín Sanguina de Pirané.

Salto en largo: 1) Oscar Arce de Pirané, 2) Maximiliano Valdéz de Laguna Yema y 3) Alan Maciel de Pilagás.

Lanzamiento de martillo: 1) Omar Amarilla de Estanislao del Campo, 2) Bautista Salinas de Naineck y 3) Guillermo Bogado de Naineck.

Lanzamiento de bala: 1) Guillermo Bogado de Naineck, 2) Alan Muñoz de Laishí y 3) Carlos Palacios de Potrero Norte.

110 metros con vallas: 1) Lucas Sánchez de Palo Santo, 2) Ariel Anriquez de Laguna Yema y 3) Marcelo Vizcarra de Estanislao del Campo.

100 metros: 1) Benjamín Ramírez de Villa Dos Trece, 2) Esteban Salinas de Clorinda y 3) Alexis Castaño de Estanislao del Campo.