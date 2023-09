¡Histórico triunfo de Olímpico! El Negro es el campeón del Torneo Interligas

Le ganó a Caxias do Sul, ante un marco imponente en el estadio Vicente Rosales, por 83 a 77. Devon Collier sumó 20 puntos y bajó 8 rebotes y Juan Pablo Arengo anotó 17.

En un estadio Vicente Rosales que se vistió de fiesta como en sus mejores noches, Olímpico venció a Caxias do Sul de Brasil por 83-77 para consagrarse campeón del Torneo Interligas. El Negro tuvo a Juan Pablo Arengo (17 puntos) como figura y Devon Collier como goleador con 20 puntos. En la visita, Wésley Da Silva se despachó con 21.

Comienzo frenético de partido con un Olímpico que intentaba tomar el protagonismo del juego ante un elenco brasileño que pretendía cumplir con su libreto para complicarle las cosas al local. Los dirigidos por Leo Gutiérrez lograron despegarse sobre el final para llevarse el cuarto por 23-16, pero que se cerró con un bombazo de Alejandro Konsztadt.

A fuerza de triples, Caxias do Sul acortó diferencias en el arranque del segundo parcial ante un Olímpico errático. La visita tomó confianza para pasar a dominar el juego y el marcador. Empujado por su gente, el Negro recuperó la memoria y volvió a tomar las riendas del partido. Así, los de Leo Gutiérrez se fueron al descanso largo arriba por 44-33.

En el tercer cuarto, el conjunto brasilero volvió a ponerle las cosas difíciles a Olímpico. La visita, con buen juego y mejor selección de lanzamientos, pasaba al frente en el marcador ante un elenco local que había perdido la brújula. El elenco brasileño lo cerró a su favor para llegar a los diez últimos minutos con la ventaja mínima: 60-61.

Los últimos diez minutos fueron dignos de una final, jugados con los dientes apretados. El Vicente Rosales se transformó en una caldera y el Negro respondía en la cancha, aunque con más corazón que juego. Un triple de Jonathan Machuca ponía arriba a Olímpico un poco más de un minuto para el final. Caxias no se daba por vencido pero otro bombazo de Arengo a falta de 18.4 segundos dejaba al Negro en las puertas de la gloria. Solo quedó esperar el final para que Olímpico se dé el gran gusto de festejar el primer título de su historia y festejar a lo grande ante su gente.