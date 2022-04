Hockey: Delfina Merino fue desafectada de la gira de Las Leonas

Compartir

Este miércoles por la mañana, Fernando Ferrara, entrenador de Las Leonas, dio a conocer la nómina de jugadoras que el 8 de mayo emprenderá vuelo con destino al Viejo Continente para continuar con su participación en la Pro League y hubo sorpresas.

La noticia caló hondo, ya que dentro de las 22 jugadoras elegidas por el DT, se destaca la ausencia de Delfina Merino, una de las cuatro capitanas designadas por el propio entrenador al inicio de su proceso, junto con Rocío Sánchez Moccia, Victoria Sauze y Agostina Alonso. La delantera, elegida como la mejor jugadora por la FIH en 2017 y que lleva disputados 306 partidos con la camiseta argentina fue desafectada de cara a la Copa del Mundo que se celebrará en España-Países Bajos, a partir de 1° de julio.

Cabe recordar que Merino no había podido comenzar los entrenamientos en 2022 porque se debió someter a una larga recuperación producto del Covid-19. Por ese mismo motivo, no pudo ser de la partida del equipo que clasificó al Mundial en la Copa Panamericana en Santiago de Chile y recién volvió a vestir la celeste y blanca el pasado 16 de abril en la doble fecha de Pro League ante Estados Unidos, en el Cenard.

Micaela Retegui, que también venía teniendo continuidad y fue parte del equipo que conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, también quedó afuera. Los otros dos nombres que quedaron fuera de carrera de cara al Mundial son los de Celina Di Santo y Martina Triñanes.

Entonces, de las 22 jugadoras que eligió Ferrara saldrán finalmente las 18 que disputarán el Mundial. Sin embargo, para conocer a las 18 mundialistas, primero se deberá completar una extensa gira por Europa que culminará hacia fines de mayo y en la que el equipo tendrá por delante ocho fechas de Pro League, certamen en el que marcha invicto con seis victorias al hilo. El 14 y 15 de mayo, Argentina se medirá ante España, dos días después, el 17 y 18, lo hará frente a China. Los cuatro partidos se jugarán en Valencia. El 21 y 22, los compromisos serán ante Alemania, en Berlín, en tanto que el 28 y 29 se enfrentarán ante Países Bajos en la ciudad neerlandesa de Malden.

Después de completar esas fechas, el equipo regresará al país y el cuerpo técnico oficializará la lista para el Mundial, evento en el que Las Leonas integran el Grupo C junto con España, Corea del Sur y Canadá, disputando la fase de grupos en Terrassa. Previo a desembarcar en tierras españolas, el equipo volverá a Países Bajos para jugar la última doble fecha de la edición 2021/2022 de Pro League cuando se mida ante India.

Las convocadas para la gira por Europa son: Belén Succi, Cristina Cosentino, Clara Barberi, Valentina Costa Biondi, Sol Lombardo, Agustina Gorzelany, María Emilia Forcherio, Valentina Marcucci, Agostina Alonso, Sofía Toccalino, Eugenia Trinchinetti, Victoria Sauze, Rocío Sánchez Moccia, Jimena Cedrés, Victoria Granatto, María José Granatto, Julieta Jankunas, Agustina Albertario, Daiana Pacheco, Delfina Thome, Valentina Raposo y Sofía Cairó.

