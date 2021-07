Hockey Femenino: Las Leonas se recuperaron a puro gol

Compartir

El seleccionado femenino argentino, que venía de perder en su debut, venció a España por 3 a 0 en un partido que se abrió recién sobre el final. El sueño de una medalla volvió a aparecer.

No fue sencillo pero como todo lo que cuesta y se termina consiguiendo se disfruta aún más, no puede menos que gozarse de un gran modo la victoria de las Leonas sobre España por 3 a 0 que le permitió al seleccionado argentino recuperar las buenas sensaciones en la búsqueda de la quinta medalla olímpica de su historia.

Después de un buen arranque argentino, con las chicas tratando de sacarse rápidamente de encima las malas sensaciones que habían quedado tras la derrota del debut, el equipo cayó en su rendimiento y faltaron las ideas -y la confianza- para superar la férrea defensa de España. El rival, como tantas veces lo hizo en los Juegos Olímpicos, apeló a su sistema defensivo para bancar el cero en su arco. Así, además, fue común ver a dos o hasta tres rivales en la marca de una argentina. Y así todo se hizo mucho más complicado.

De todos modos el seleccionado tuvo sus chances que llegaron a través del corner corto. Sin embargo, otra vez falló la eficacia en el fijo. Tanto que en el primer tiempo Argentina tuvo cuatro chances por esa vía y la efectividad fue nula.

En el segundo cuarto una tarjeta amarilla a Micaela Retegui complicó la situación. Allí se animó España que, incluso, llegó al corto pero entre las buenas respuestas de Succi y algún desvío que se fue cerca, el 0-0 se mantuvo.

Ya en el complemento todo siguió siendo trabado, con un hockey que no podía fluir, con las argentinas sin encontrar los espacios en el medio campo y, menos aún, en su línea ofensiva. Los nervios y la ansiedad fueron creciendo de a poco y ni siquiera se pudo llegar al corto como para poner intranquilas a las férreas españolas.

Hasta que en el inicio del tercer cuarto, con una jugadora más por la tarjeta verde a una rival, al minuto nomás María José Granatto encontró un pie en el área y llegó el quinto fijo. Y ahí sorprendió Valentina Raposo. La salteña de apenas 18 años, que llegó al seleccionado recién en 2021, encontró la tabla y vulneró a Ruiz para gritar, más que el gol, un desahogo inmenso.

La tranquilidad definitiva llegó a tres minutos del cierre: Merino tiró el centro desde la derecha, Ruiz la rozó apenas y María José Granatto la recuperó en el área, eludió a Ycart y encontró el desvío en Agustina Albertarrio, que puso el 2-0. Apenas 120 segundos más tarde la arquera española se la “llevó puesta” a Jankunas en el área y Noel Barrionuevo, de penal, le aportó el 3 a 0 definitivo al juego.

En el otro partido de la jornada, Australia ratificó su poderío y aplastó a China por 6 a 0. Justamente las chinas serán las próximas adversarias de las Leonas el miércoles a las 7.

Argentina formó con Belén Succi; Valentina Costa Biondi, Agustina Gorzelany, Noel Barrionuevo: Sofía Toccalino, Agostina Alonso, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti; María José Granatto, Delfina Merino y Julieta Jankunas. Luego ingresaron Micaela Retegui, Victoria Granatto, Albertarrio y Raposo.

