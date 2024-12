Hockey: Las Leonas renovadas y con lista confirmada para la Pro League

Llegó la última convocatoria del año para Las Leonas. El seleccionado argentino de hockey femenino concluirá la temporada con el inicio de la Pro League 2024/2025 y Fernando Ferrara dio a conocer la lista de 24 jugadoras que viajarán a Santiago del Estero para competir del 10 al 15 de diciembre (con transmisión de Disney Plus Premium). La nómina cuenta con varias sorpresas, entre ellas, 10 que tendrán su debut con la Mayor.

¿Sorpresa o realidad? Los Juegos Olímpicos de París marcaron un evidente antes y después en los planes de Ferrara y su cuerpo técnico para el nuevo proceso de Las Leonas. Y a las claras se vio este suceso por la elección de las nuevas jugadoras que forman parte de la primera lista para un torneo oficial.

El trabajo en las juveniles en los últimos años fue clave en los nombres que aparecen de varias que forman parte de la lista actual. Algunas conocidas del actual entrenador que las seleccionó para ser parte del Mundial Sub 21 en 2022 y que ya son parte de la base del plantel como Valentina Raposo, Juana Castellaro y Sofía Cairó. Otras de ese mismo plantel Junior que hacen su primera aparición como Brisa Bruggeser, Paula Santamarina y María Emilia Larsen. Una que también estuvo ya en la Mayor y retorna como Catalina Andrade. Todas ellas forjaron junto a Mercedes Artola, Victoria Falasco, Valentina Férola y Zoe Díaz, al año siguiente, el subcampeonato mundial juvenil de la mano de la dupla Juan Martín López y Sofía Maccari en Chile y estarán en Santiago del Estero.

Si bien la lista de nombres parece distar de lo que fue París por la cantidad de novedades, de las 19 que viajaron a la cita olímpica, hay 13 nombres se repiten. Las referentes del plantel como Cristina Cosentino, Sofía Toccalino, Agostina Alonso, Agustina Gorzelany, María José Granatto, Eugenia Trinchinetti y Julieta Jankunas, además de las mencionadas Díaz, Cairó, Raposo y Castellaro, viajarán junto a Valentina Marcucci y Victoria Miranda que habían ido como reservas. Agustina Albertario, Clara Barberi, Victoria Sauze, Rocío Sánchez Moccia, Pilar Campoy y Lara Casas son las que no repiten convocatoria desde el podio en la capital francesa.

Nombres fuertes que no estarán, algunas por lesión, otras por decisiones técnicas y otras tal vez ya por una cuestión lógica generacional para probar nuevas alternativas. Lo cierto es que Países Bajos, nada menos, y Alemania, serán los contendientes para la ilusión de las jóvenes promesas de Las Leonas que aparecen para rejuvenecer una base exitosa con Fernando Ferrara a la cabeza que tuvo como principales hitos el subcampeonato mundial del 2022, el campeonato de la Pro League 2021-2022 y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de este año, entre otros logros.