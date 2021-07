Hockey: Los Leones ganaron y crece el sueño olímpico

Compartir

Linkedin Print

El seleccionado masculino se impuso al local Japón por 2 a 1 y logró su primera victoria en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los goles fueron de Tolini y Keenan.

Los Leones lograron su primera victoria en Tokio 2020, en la defensa de su medalla de oro conseguida hace cinco años en Río de Janeiro. Lo hicieron con buenas sensaciones y, con 4 puntos, se acomodaron en la tabla del grupo A, con la mira puesta en los cuartos de final como primer objetivo.

Poco antes del juego ante Japón el seleccionado recibió una mala noticia: la Federación Internacional de Hockey había suspendido a Lucas Rossi por una fecha como consecuencia de los incidentes en los que se vio involucrado el volante al final del partido ante España. Por eso Argentina debió jugar con un plantel de 15 hombres. La buena fue que el encuentro se jugó en la tarde-noche tokiota, sin el calor intenso y la humedad extrema que habían tenido que soportar las Leonas frente a Nueva Zelanda un puñado de horas antes.

En el comienzo el partido apareció desarticulado, con un juego sin continuidad de ambos lados aunque con Argentina tratando de ser un mayor protagonista o, al menos, intentando tener un mayor compromiso en el control de la bocha. Así, de a poco, el seleccionado fue metiéndole presión a su adversario. Hasta que a los 5 minutos llegó el primer corner corto (no sólo del partido sino del campeonato, ya que no había tenido ninguno el equipo nacional en el debut con empate) y Leandro Tolini no perdonó y rompió la red con su arrastrada. El 1-0 tranquilizó definitivamente al equipo que tomó definitivamente el control. Y eso quedó más en evidencia cuando a los 19 minutos una tremenda combinación entre López y Nicolás Keenan le permitió al delantero marcar un golazo al tomar la bocha de aire.

En el tercer cuarto los japoneses se pararon más adelante en la cancha y en el comienzo de ese complemento Vivaldi fue exigido tres veces consecutivas pero el arquero siempre respondió de una manera acertada. Incluso en el puñado de cortos que tuvo Japón y que debió desactivar para darle calma a su conjunto.

Japón, de todos modos, insistió y a sólo 23 segundos del final una gran jugada por la izquierda de Tanaka Kenta (tres goles en dos partidos) le permitió llegar a un descuento merecido.

El próximo compromiso de los Leones será este lunes a las 21.30 y nada menos que ante Australia, el mejor equipo del mundo, que vapuleó a India por 7 a 1 en su segunda presentación. Será la vara más alta pero el campeón olímpico, que sumó de a tres y tiene con qué complicar a los poderosos australianos.

Argentina formó con Juan Manuel Vivaldi; Leandro Tolini, Pedro Ibarra, Nahuel Salis; Juan Martín López, Matías Rey, Ignacio Ortiz, Nicolás Cicileo; Lucas Vila, Agustín Mazzilli y Diego Paz. Luego ingresaron Keenan, Casella, Martínez y Habif.

Compartir

Linkedin Print