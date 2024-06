Hockey masculino: Los Leones perdieron con Australia en un partidazo

Los Leones cayeron ante Australia por 4 a 3 en un verdadero partidazo por el séptimo juego de la serie de Pro League en Amberes. Los goles albicelestes fueron de Agustín Mazzilli, Santiago Tarazona y Tomás Domene.

El andar de la selección argentina de hockey masculino ha sido de menor a mayor en la competencia en Bélgica. Los resultados están a la vista. Previo al encuentro ante los oceánicos llevaban cuatro victorias, un empate (posterior caída en shootouts) y una derrota en seis presentaciones. Y sobre todo, muchos aspectos positivos que analizó Mariano Ronconi, quien en charla con ESPN Hockey, ratificó que el presente lo tiene con «mucha tranquilidad, tratando de terminar la Pro League de la mejor manera. Enfocados en no cometer el error de pensar en los Juegos Olímpicos o que son partidos preparatorios porque ahí podemos flaquear».

Lo cierto es que para el anteúltimo partido de la gira, dispuso que tres juveniles descansen (Matteo Fernández, Joaquín Toscani y Joaquín Ruiz) y, asímismo, el autor del gol de la victoria justamente frente a Australia la última vez, Lucas Toscani.

En cuanto a las acciones, los australianos iniciaron imponiendo condiciones. En una jugada polémica, que debieron haber anulado por jugar la bocha con peligro por arriba de la rodilla (Argentina pidió Videoref y no se revocó la decisión de dar gol), anotaron el primer tanto. Tom Wickham (3′) la recibió sobre la línea, enganchó y definió de manera espectacular ante Tomás Santiago que nada pudo hacer. Herido por la injusticia, el conjunto argentino salió en búsqueda del empate. Antes de que culmine el primer parcial, Thomas Habif jugó rápido y vio solo dentro del área a Agustín Mazzilli (11′) que recibió y tiró de media vuelta para poner las cosas como al principio. Los dirigidos por Ronconi aprovecharon el aluvión y dieron vuelta el resultado. Nicolás Keenan recibió de Matías Rey y desde el medio abrió con Tadeo Marcucci. Como en el primer partido contra el mismo rival, el jugador de Lomas centró y esta vez encontró a Santiago Tarazona (12′) que desvió de manera impecable para poner el 2 a 1. Un golazo colectivo.

La vibra positiva del cierre del parcial previo se mantuvo en el siguiente. Así, Los Leones consiguieron su primer córner corto del match. Maico Casella, con una gran arrastrada abierta, estuvo a punto de estirar la ventaja, pero pasó por centímetros. Los rivales también tuvieron sus oportunidades, sin embargo, Santiago estuvo atento desde el arco para mantener el 2 a 1 logrado para de esa manera irse ganando al descanso.

Santiago reapareció en el arco con tres atajadas espectaculares seguidas, a mediados del tercer cuarto. El partido ganó en tensión y dinamismo. Los campeones panamericanos, de todos modos, buscaron con paciencia manejar la bocha y crear situaciones de gol. No obstante, se encontraron con un equipo oceánico áspero en defensa que no permitió que Argentina obtenga tan fácil el tercer gol, pese a tener un jugador menos durante 10 minutos por amonestación a Jake Harvie. Este último hecho permitió que Los Leones presionen con mayor intensidad y generen opciones para anotar el tercero. Andrew Charter acrecentó su figura para los australianos desde su valla.

Australia salió con todo a buscar el empate en el último cuarto. Y lo consiguió. Armó una gran jugada colectiva que culminó Tom Craig (49′) con un tiro de revés que esta vez Santiago no pudo contener y se le escabulló entre las piernas. Era 2 a 2 y promesa de emotivo final. Cuando parecía que los australianos lo daban vuelta, Nicolás Della Torre, en su partido número 100 con la camiseta albiceleste, ensayó un flick largo y profundo al área que recepcionó de manera espectacular Lucas Martínez. El goleador argentino en la serie de Amberes asistió al goleador argentino en la Pro League, Tomas Domene (53′) quien de revés y al primer palo estampó el 3 a 2. Otra vez el cordobés apareció en momentos de definición. Dolidos, los conducidos por Colin Batch fueron al todo por el todo por la igualdad. Y, otra vez, la alcanzaron. Jeremy Hayward (57′) con una gran arrastrada anotó de córner corto el 3 a 3. Cuando todo parecía que terminaba en los shootouts, Argentina la perdió en ataque, hecho que aprovecharon los oceánicos para sacar el contragolpe y tras un pase espectacular de revés en diagonal de Tom Craig, Blake Govers (60′) la desvió al arco desguarnecido, ya que Santiago no llegó a interceptarla. Fue derrota argentina 4 a 3 en un verdadero partidazo.

El último partido de Los Leones será este domingo 2 de junio ante España desde las 15.45 hs (hora argentina) con televisación de ESPN 3 y STAR+.

Los Leones formaron con: Tomás Santiago; Tadeo Marcucci, Federico Monja, Juan Ignacio Catán, Nicolás Della Torre, Thomas Habif, Matías Rey, Agustín Bugallo, Bautista Capurro, Agustín Mazzilli, Maico Casella. Suplentes: Nehuén Hernando, Iñaki Minadeo, Santiago Tarazona, Tobías Martins, Lucas Martínez, Nicolás Keenan, Tomás Domene. DT: Mariano Ronconi.