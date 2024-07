Hóckey sobre césped: Los Leones van a París con el sueño de otra medalla olímpica

Uno de los deportes apuntados a conseguir una medalla para la Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024 es el hóckey sobre césped. Los Leones quieren volver a pisar fuerte y repetir la hazaña de Río de Janeiro 2016, donde obtuvieron la medalla dorada.

Si bien Los Leones no tuvieron durante su historia la presencia en podios como sí lo lograron Las Leonas (cinco medallas en ocho participaciones -tres plateadas y dos de bronce-), el seleccionado masculino logró lo que su par femenino aún no pudo: ganar la medalla de oro. Fue en los Juegos Olímpicos de Río 2016, tras superar 4-2 a Bélgica en la final.

Los Leones, que por ese entonces estaban dirigidos por Carlos “Chapa” Retegui, en la fase de grupos habían vencido a Canadá (3-1) y a Irlanda (3-2), igualado con Países Bajos (3-3) y Alemania (4-4), y caído ante India (2-1). Luego, en cuartos superaron a España (2-1) y en semis a Alemania (5-2).

Increíblemente, hasta ese Juego Olímpico el hóckey masculino argentino no había superado la quinta posición (fue en Londres 1948). En Tokio 2020 quedaron séptimos, después de haber perdido en cuartos de final frente a su par de Alemania por 3 a 1. El panorama en la cita olímpica parisina es realmente complicada, por el nivel del torneo.

Los Leones en los

Juegos Olímpicos 2024:

fixture completo

El hockey sobre césped se disputará del 27 de julio al 9 de agosto en París 2024 y Mariano Ronconi, director técnico del seleccionado nacional masculino, ya anunció el listado de 19 jugadores que viajarán a París.

Argentina se encuentra dentro de los 12 equipos que disputarán el certamen. El ticket a París lo consiguieron luego de cosechar el oro panamericano en Santiago 2023. En la competencia olímpica, los 12 equipos están distribuidos en dos grupos de seis. Los Leones comparten el grupo B junto a Bélgica, India, Australia, Nueva Zelanda e Irlanda.

Grupo A: Países Bajos, Alemania, Gran Bretaña, España, Francia y Sudáfrica;

Grupo B: Bélgica, India, Australia, Argentina, Nueva Zelanda e Irlanda.

De los campeones olímpicos en 2016, quedan dos representantes en la hazaña de Río de Janeiro: el capitán Matías Rey (de 39 años, surgido en San Fernando) y Agustín Mazzilli, quien en 2023 regresó al país para representar a Lomas, el club donde empezó a jugar.

Los Leones: lista de

convocados a París 2024

Tomás Santiago.

Juan Ignacio Catan.

Nicolás della Torre.

Tadeo Marcucci.

Iñaki Minadeo.

Federico Monja.

Agustín Bugallo.

Thomas Habif.

Matías Rey.

Santiago Tarazona.

Lucas Toscani.

Bautista Capurro.

Maico Casella.

Tomás Domene.

Lucas Martínez.

Agustín Mazzilli.

Nehuen Hernando. Nicolás Keenan.

Tobías Martins. () Reservas olímpicas.

Cuándo juegan los Leones en los Juegos Olímpicos 2024

‌Sábado 27 de julio – Argentina – Australia / 8.15 ARG.

Lunes 29 de julio – India- Argentina / 7.45 ARG.

Martes 30 de julio – Argentina – Nueva Zelanda / 12.00 ARG.

Jueves 1 de agosto – Argentina – Irlanda / 8.15 ARG.

Sábado 3 de agosto – Bélgica – Argentina / 12.30 ARG.