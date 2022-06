Hombre a quien le quemaron todas sus pertenencias y vive en situación de calle pide al Gobierno un módulo habitacional

Compartir

Linkedin Print

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Don Basilio, un adulto mayor que vive en situación de calle en la esquina de Napoleón Uriburu y Pueyrredón relató su dura situación y pidió al gobierno un módulo habitacional para vivir dignamente. También confió que personas desconocidas se acercaron hasta el lugar y se llevaron todas sus pertenencias, con el objetivo de que se retire de la avenida.

«Yo vendía cosas usadas, varias veces vino la Policía a decirme que me vaya, pero no lo puedo hacer porque este es mi puchero; se llevaron todas mis cosas y las quemaron, ahora quedé con lo puesto, no quieren que esté así en la avenida. Trajeron un camión tipo volcador y se llevaron una cubierta, mi bracero, etc», dijo el hombre.

Agregó que «vivía en la plaza, tenía mi carpita, no sé si son de la Municipalidad o de la Brigada. Tengo 60 años, estoy en situación de calle, nunca nadie me dio absolutamente nada».

Seguidamente, Don Basilio asintió que «no tengo casa, no tengo a donde vivir, lo que quiero es pedir un módulo o algo para que pueda vivir dignamente, no tengo líos medios para pagar un alquiler, si tuviera plata no estaría durmiendo en la plaza».

«Estoy anotado para los módulos, me dijeron que me iban a ayudar, pero lo cierto es que ahora estoy sin nada», finalizó el hombre.

IMAGEN ILUSTRATIVA

Compartir

Linkedin Print