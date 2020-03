Hombre fue ultimado con un arma blanca en barrio 12 de Octubre: hay dos detenidos

Compartir

Con intervención de la Justicia, la Policía de Formosa investiga la muerte de un hombre de 39 años que fue encontrado sin vida por un familiar fuera de su vivienda en el barrio 12 de Octubre.

El hecho

Alrededor de 04:10 de la madrugada, un vecino del barrio 12 de Octubre se comunicó a la línea de emergencia gratuita 911 ECO, manifestando haber encontrado a su hijastro sobre la calle Lorenzo Winter al 5800, contiguo a la muralla perimetral de su vivienda.

Al sitio acudió personal de la zona 7 del Comando Radioeléctrico Policial, de la Subcomisaría jurisdiccional «Oficial Principal Ramón Bini» del barrio Colluccio, quienes solicitaron la presencia de una ambulancia del SIPEC, confirmando el médico el deceso del sujeto e informando que el cuerpo presentaba una herida, a prima facie de arma blanca en la zona del cuello.

El hecho se informó al juez y fiscal en turno, quienes se hicieron presente en el lugar donde los peritos de la Dirección de Policía Científica realizaron el levantamiento de evidencias y una vez finalizadas las tareas el cuerpo de la víctima fue trasladado por el personal del Cuerpo de Bomberos hasta la morgue Judicial del barrio San Antonio, determinándose causal del deceso «paro cardio respiratorio traumático shock hipovolémico por herida de arma blanca».

Hasta el momento la Policía aprehendió a dos hombres en averiguación del hecho.

Se continúan con las tareas investigativas a fin de lograr el total esclarecimiento del hecho.

Por su parte, una vecina de la zona contó al Grupo de Medios TVO que no conocía «bien» a la víctima ya que «solo lo veía de pasada».

«Estamos muy asombrados y preocupados por lo que pasó. Hoy -por ayer- cuando nos levantamos ya nos encontramos con esta escena, nos quedamos muy sorprendidos sinceramente», aseveró.

Al ser consultada por cómo es el barrio respondió: «es muy tranquilo, por suerte y gracias a Dios estamos bien en lo referido a hechos de inseguridad. No me puedo quejar, hay mucha tranquilidad».