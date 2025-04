Hombre necesita ayuda para reencontrarse con sus mascotas que quedaron en Villa Gesell

Cristian López, un vecino de la ciudad de Formosa capital que hoy atraviesa una situación difícil, decidió recurrir a la solidaridad de la comunidad. Su pedido no es para él, sino para quienes considera parte esencial de su familia: sus dos perros, Samantha y Gordito, y su gata Michita que permanecen en la ciudad de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires.

Por motivos laborales y buscando una oportunidad para salir adelante, López debió trasladarse solo a Formosa, dejando atrás, con profundo dolor, a sus mascotas. Desde entonces, el deseo de volver a abrazarlas lo acompaña cada día. “Tuve que tomar la difícil decisión de volver a Formosa por trabajo, y mi situación económica no me permitió traer conmigo a mis compañeros de vida. Ellos son parte de mí, no son simples mascotas, son familia”, expresó con emoción.

Actualmente, Samantha, Gordito y Michita están en guarda, bien cuidados, alimentados y con su calendario de vacunación al día. Sin embargo, el tiempo pasa y la distancia pesa. López los extraña profundamente, y su anhelo es poder reunirlos nuevamente. “Sé que están bien, pero no dejo de pensar en ellos. Los extraño todos los días. Me duele no tenerlos conmigo y, aunque me cuesta pedir ayuda, hoy no tengo otra opción. Solo quiero traerlos a casa, tenerlos cerca, cuidarlos y darles el amor que merecen”, aseveró.

El pedido es claro: cualquier tipo de ayuda o colaboración que pueda facilitar el traslado de los animales desde Villa Gesell a Formosa será profundamente agradecida. Puede ser alguien que viaje, contactos con transportistas de mascotas, o incluso algún aporte económico para cubrir el costo del traslado.

“Este es un llamado al corazón de quienes aman a los animales, de quienes entienden lo que significan. A veces no hacen falta grandes cosas, solo un poco de voluntad y empatía para cambiarle la vida a alguien. Hoy les pido, con todo el respeto del mundo, que me ayuden a reencontrarme con ellos”, cerró diciendo.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con Cristian al número 11-6837-8712 (WhatsApp).