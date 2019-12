Hombre relató cómo su moto robada fue a parar a Paraguay: «La pasaron por El Mangal como si nada»

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, un vecino de la ciudad contó que tras el robo de su motocicleta emprendió una búsqueda para poder dar con la misma ya que la habrían trasladado hacia Paraguay donde al ponerla a la venta pedían 7 millones de guaraníes. El mismo confió que no desea revelar su identidad por temor a represalias ya que «me mezclé con gente que no anda en buenos pasos» y «temo por mi seguridad y la de mi familia». De la misma forma, dejó en claro que lo único que busca con su relato es «alertar» a la ciudadanía a que tome mayores recaudos en cuanto a sus rodados porque «las motos hurtadas son pasadas hacia Alberdi con tanta facilidad que asusta, y una vez ahí se pierden las esperanzas de recupero».

Primero el hombre contó que «tengo datos de todos, fotos, pero eso no lo puedo hacer público porque temo por mi seguridad, solo quiero alertar a la gente y exponer que esto está pasando en Formosa a la vista de todos y al parecer a nadie le importa. Si yo como civil pude hacer todo un trabajo de inteligencia para dar con el destino final de mi moto, cómo las instituciones que tienen a gente preparada y las herramientas no lo pueden hacer, eso no lo entiendo. Todos los días roban motos que no aparecen más, los formoseños sabemos perfectamente el destino de las mismas».

A continuación, indicó que «cuando roban motos grandes, yo enseguida pienso en lo que me pasó a mí y aconsejo que se vayan al Paraguay inmediatamente a ‘arreglar’ lo cual es peligroso también, nadie va a exponer su vida por un bien material. La metodología que pude observar es que roban la moto, llegan hasta El Mangal, ahí el lanchero les paga para luego trasladarla hacia Alberdi donde desaparece por completo».

Su caso

Al comenzar a relatar lo que le sucedió dejó en claro que fue hace unos meses atrás y que lógicamente «hice la denuncia en la Comisaría correspondiente, tengo entendido que la gente de Informaciones también tenía mi denuncia»

«Yo tenía una Honda Tornado 250 que me la sustrajeron cuando la dejé afuera de un comercio. Ni bien me la robaron pedí a un amigo que me auxilie con su vehículo para recorrer el C-5. Me volví loco buscando, recorrí la zona norte de punta a punta, le escribí a amigos, socios, en los grupos, pasé la foto del momento en que me robaban la moto que quedó registrado en cámaras de seguridad ya que tenía la esperanza de que alguien reconozca al ladrón para ir a buscarlo y arreglar con él, antes de que me la desarmen o la muevan para otro lado», dijo.

Y continuó: «inmediatamente cuando pasó esto yo me comencé a mezclar con gente del Circuito, con aquellos que están señalados como los que andan en ‘cosas raras’. Tomé esta determinación porque un conocido me dijo que el que me robó era de la zona».

Aseveró que tras juntarse con diferentes personas le indicaron que su rodado ya no estaba en Formosa porque la habrían pasado por El Mangal hacia Alberdi. «El dato que tengo es que la hicieron pasar al otro lado luego de cinco días. Los malandras con los que hablé me dijeron que el delincuente en cuestión se ocupa de robar los rodados, los traslada a un galpón de un barrio cercano al Mangal, hasta que todo se tranquilice y cuando encuentran el momento y el lanchero la hacen pasar a Alberdi».

Asimismo, señaló que «el lanchero habría pagado cerca de $28.000 en mano al delincuente; una vez en el otro lado su valor ascendió a 5 millones de guaraníes en Alberdi que son unos $85.000».

Su «odisea»

«Cuando me enteré que la moto ya no estaba en Formosa, porque me mandaron una foto de que estaba en Alberdi, me fui a la ciudad paraguaya donde recorrí de punta a punta con la esperanza de ver mi medio de movilidad, ya cansado me senté cerca de unos chicos que hacen tereré para vender, comencé a entablar conversación, en principio les dije que andaba queriendo comprar algo, y después cuando el ambiente se tornó mas amigable pregunté por el tema de las motos que llevan de acá. Me indicó una de las personas que no quedan en Alberdi porque enseguida se sabe que no son paraguayas; fue ahí que me dijo que vaya a hablar con ‘fulano’, preguntando y preguntado di con el que recibió mi moto, cuando hablé con él me confió que no la tiene pero que me iba a ayudar a recuperarla, ‘yo no fui quien la hizo pasar’, me dejó en claro. Y así me tuvieron, se ve que ese muchacho le comentó a otro que yo andaba averiguando, etc», prosiguió.

Ante este panorama regresó a Formosa, pero quedando en contacto con «paraguayos». «Yo quedé en contacto con uno de ahí a quien todos los días le preguntaba. Después me mandó fotos y videos de una moto, pero no era la mía. Luego, otro informante me dijo que estaba en Pilar. Con este dato me fui a la Policía de Alberdi, primero no me querían dar una mano hasta que finalmente tras una larga insistencia lo hicieron, averiguando le dijeron que mi vehículo estaba en Pilar, la dirección exacta no la tenían, pero sí que la estaban ofreciendo. Entonces yo pagué el combustible de la patrullera para que ellos me acompañen, pero debido al mal estado de los caminos no pudimos llegar, hicimos 60 kilómetros y tuvimos que dar la vuelta».

«Cuando volví a Formosa ya me di por vencido. Pasaron dos semanas y gente de la Policía de Alberdi me mandó la foto de mi rodado indicando que la están intentando vender y preguntándome si era mía, me dieron aliento porque me dijeron que se ofrecía la moto sin papeles, sin nada y que si ellos la lograban localiza la iban a secuestrar, el problema es que no sabían en dónde estaba. Pedían 7 millones de guaraníes por la moto».

Tras la comunicación con la fuerza paraguaya nada más supo y tampoco siguió indagando ya que se «dio por vencido». «Hice guardia día y noche en El Mangal, esperando, con lo que me pasó bajé cerca de 20 kilogramos. Mi moto cuesta cerca de $200.000 por eso quería negociar para recuperarla, pero hoy por hoy me rendí, ya sé que no la voy a recuperar más, lo único que quiero es alertar a la gente para que se cuide, que no le den ventaja a los chorros, que no dejen su moto en cualquier lado», añadió el mismo.

Policía

Consultado por el rol de la Policía local en todo lo relatado aseveró: «dejé de lado a la Policía, me dediqué exclusivamente a averiguar por mis propios medios, me costó $20.000 en efectivo llegar hasta mi motocicleta porque tuve que pagar a gente para que me dé información, pasajes de ida y vuelta, comprar cosas para camuflar mis verdaderas intenciones».

«Por parte de la Policía hasta hoy no tengo novedad, yo sinceramente perdí la confianza en la fuerza después de todo lo que vi y las cosas que escuché por boca de los mismos lancheros del Mangal; en Formosa quizás se roban diez motos por día y la Policía recupera dos. Una vez que las pasan para el Paraguay ya está, ahí ya no hay más esperanzas».

Frontera

«El control en las zonas fronterizas de la ciudad es una gran deuda pendiente, no solo lo digo por la Policía sino también por Prefectura; porque cuando yo estuve haciendo guardia ahí no vi una sola patrulla de la fuerza de seguridad nacional. Lo que relaté es moneda corriente», lanzó.

Y cerró la entrevista insistiendo en que «no tengo nada en contra de la Policía» pero «en mi caso no hizo nada, teniendo las imágenes de las cámaras de seguridad, y sabiendo quién fue la persona que me robó la moto porque es un delincuente mega reconocido no les importó tomar cartas en el asunto».