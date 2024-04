Homenaje a caídos en Malvinas: Milei convocó a «una reconciliación con las Fuerzas Armadas»

El presidente Javier Milei dijo que el mejor homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de las Malvinas “es defender el reclamo sobre la soberanía” de esas islas, al conmemorarse el 42do aniversario de ese conflicto bélico que enfrentó a Argentina y el Reino Unido.

Al colocar una ofrenda floral en el monumento a los caídos en esa guerra en la Plaza San Martín en Buenos Aires, Milei criticó que muchos políticos “se golpearon el pecho reclamando la soberanía de las islas, pero sin ningún resultado”, y prometió “iniciar una ruta clara para que las Malvinas vuelvan a ser argentinas”.

Es el primer acto de tributo que realiza Milei y su gobierno a los veteranos y caídos en la Guerra de las Malvinas como presidente del país, cargo que asumió el 10 de diciembre.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, quien es hija de un ex combatiente de Malvinas, estuvo en el acto, además de otros importantes integrantes del gabinete; el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y los jefes de las Fuerzas Armadas.

Villarruel ha expresado diferencias con el mandatario por declaraciones que ha formulado previamente en las que expresó su admiración por la ex primera ministra inglesa Margaret Thatcher, quien tomó la decisión de atacar el crucero General Belgrano en 1982. Ese acto costó la vida de 323 soldados argentinos y la acción es considerada por el país sudamericano como como un crimen de guerra.

Villarruel, además, tendrá su propia actividad programada para el miércoles en la Cámara alta donde entregará diplomas de honor a excombatientes y a integrantes de la Comisión de Familiares de los Caídos.

Milei también dijo ante el monumento de los caídos que para que una nación sea respetada en el Consejo de las Naciones, “debe ser protagonista en el comercio internacional y tener un ejército preparado para proteger su soberanía. Nadie respeta a un país que solo produce pobreza”.

Pero reconoció que eso de por sí solo no alcanza: “No hay soberanía si los políticos hacen los posible por desprestigiar a nuestras Fuerzas Armadas. A los héroes de Malvinas les digo que, en esta nueva Argentina, tendrán el respeto que les ha sido largamente negado. No quiero que eso sea monopolio de un espacio político».

«Por eso convoco a una nueva era de reconciliación de la sociedad con las Fuerzas Armadas, dándoles el reconocimiento y el apoyo que se merecen”, agregó.

El presidente hizo referencia a la imagen desprestigiada de las Fuerzas Armadas que quedó impregnada en la Argentina luego del fin de la dictadura militar y el juzgamiento que se hizo por los crímenes de lesa humanidad a los gobernantes de ese periodo. El mandatario dijo que busca reparar esa imagen.

Previo a los actos oficiales hubo un pequeño acto que realizaron varios familiares de caídos y veteranos la noche del viernes en el monumento de los Caídos en Malvinas.

“Los caídos que quedaron en Malvinas son los verdaderos héroes”, dijo el excombatiente Eliseo Tejeda durante el acto. “Quiero pedirle al presidente que no nos saque lo que tenemos”.

Ello fue una referencia al temor de muchos excombatientes de que les quiten las pensiones que cobran y que, como expresó Tejeda, “nos ha costado mucho conseguir”.

Y es que los veteranos no fueron reconocidos por muchos años por el Estado argentino y temen de que, en el marco del fuerte recorte del gasto público que lleva adelante el gobierno de Milei, les quiten ese reconocimiento económico.

Las Malvinas (Islas Falkland, como las llama Reino Unido) —que se ubican a unos 480 kilómetros (300 millas) de Sudamérica y a unos 13.000 kilómetros (8.000 millas) del Reino Unido— han sido una fuente de tensiones entre Argentina y Reino Unido desde hace tiempo.

Argentina alega que se le despojó ilegalmente de las islas en 1833. Reino Unido, que afirma que su reclamo territorial se remonta a 1765, envió un buque de guerra a las islas en 1833 para expulsar a las fuerzas argentinas que habían intentado establecer soberanía sobre el territorio.

Argentina invadió las islas en 1982, lo que detonó una guerra de dos meses que ganó Reino Unido. El conflicto cobró la vida de 649 soldados argentinos, 255 británicos y tres pobladores de la isla.

En un referendo celebrado en 2013, los residentes votaron de forma abrumadora para mantenerse como un Territorio Británico de Ultramar.

Milei ha pedido que se entregue el control de las Malvinas a la Argentina.