Homenaje al fundador de Formosa

En el marco del 105° aniversario del fallecimiento del Coronel Luis Jorge Fontana, fundador de la ciudad de Formosa, se llevó a cabo una emotiva ceremonia con una ofrenda floral en su memoria.

El homenaje tuvo lugar en donde descansan sus restos, Iglesia Nuestra Señora del Carmen de la ciudad capital, donde autoridades locales, representantes de distintas instituciones y vecinos se congregaron para recordar la figura del ilustre explorador, militar y político argentino.

Luis Jorge Fontana, nacido el 19 de abril de 1846 y fallecido el 18 de octubre de 1920, fue el primer gobernador del Territorio Nacional de Formosa.

Su legado perdura en la historia provincial como el principal impulsor de la organización y asentamiento en esta región del país.

Durante el acto, se depositaron arreglos florales como símbolo de respeto y reconocimiento a su labor y compromiso con el desarrollo del noreste argentino.