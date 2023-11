Homenajearon al Subcomisario Eber Falcón en el 13° aniversario de su fallecimiento

Con motivo del 13° aniversario del fallecimiento del subcomisario EberMiguel Falcón, ocurrido en 2010, durante una protesta de originarios en la Ruta N° 86, ayer por la mañana se realizó un acto en la Comisaría Seccional Quinta del barrio Eva Perón que lleva su nombre.

Este sentido homenaje de la familia policial, familiares y amigos contó con la presencia del ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel Gonzalez, y del jefe y subjefe de la Policía, comisarios generales Walter René Arroyo y Cirilo Julián Bobadilla, respectivamente.

El ministro Gonzalez señaló tras el acto que es un “día en que tenemos que recordar y hacer memoria del suceso del año 2010 en La Primavera”, en razón de que “toda muerte en estas circunstancias no es buena, pero también nos sirve para después reflexionar sobre las situaciones que se han acontecido y vivido, para no volver a cometer este acto que nos lleve a este tipo de confrontaciones”.

Lindos recuerdos

El comisario inspector Jorge Celias, compañero de promoción de Falcón, ingresó con él a la carrera de oficiales, por lo que guarda “muy lindos recuerdos de esa época” y, en ese contexto, señaló que cuando llega la fecha del aniversario, “es un día particular porque son como sentimientos encontrados: por un lado, tristeza y dolor en cuanto a la pérdida de un compañero y, por otro lado, también un poco de satisfacción de que estuvimos juntos en aquel hecho, nos fuimos juntos, y él cumplió con su deber y misión policial”.

Conmovido también agregó: “De Falcón o ‘Falqui’, como le decíamos nosotros, tengo los mejores recuerdos: un gran compañero, excelente persona y amigo”. Al tiempo razonó que “este oficio no es fácil, cada uno tiene su familia: esposa, hijos y demás familiares; entonces, uno cuando sale de la casa para ir a trabajar, no sabe si va a regresar, aunque ese es el juramento que tenemos para servir hasta dar la vida por nuestros conciudadanos”.

Seguridad nacional

Por otro lado, a nivel nacional, el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se reunió con funcionarios del nuevo Gobierno Nacional que asumirá el 10 de diciembre.

Esto fue en el marco de la transición, ante lo cual expresó el ministro Gonzalez que “veremos cómo van a plantearse las cuestiones en materia de seguridad”, al entender que “la seguridad no es solamente lo policial estrictamente, sino que se trata de un conjunto de políticas públicas, desde urbanización adecuada e iluminación, educación pública y economía también involucrada y, fundamentalmente, la participación ciudadana”, destacó.