Homicidio en El Resguardo:detuvieron a un joven como presunto autor del hecho

Se trata de un joven de 25 años que fue aprehendido por la policía en la noche del miércoles último, sindicado como el presunto autor del hecho de homicidio en el barrio El Resguardo.

Como se recordara todo se dio en la noche del martes último cuando efectivos de la Seccional Tercera concurrieron a un requerimiento en calle Puchini al 600 del barrio El Resguardo hallando el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición, cuyo resultado de la autopsia arrojó que el deceso se produjo por muerte violenta, disponiendo el magistrado interviniente la iniciación de una causa judicial por el delito de Homicidio.

En ese sentido, personal de la Sección Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales se avocaron a la investigación del hecho, que hasta ese momento no había pistas ni indicios sobre la identidad de posible autor del hecho, tal es así que a través de testimonios recepcionados a vecinos, familiares y amigos, la policía demoró a cuatro personas en averiguación del hecho quienes, con el correr de las horas y al no haber elementos de pruebas que los vincule con el homicidio continuaron en libertad.

No obstante a ello, los investigadores concurrieron hasta una vivienda del barrio Villa Belgrano donde hacía mucho tiempo residía también la victima junto a su hermana y cuñado, allí dialogaron con dichas personas y comenzaron a obtener datos acerca de las amistades que frecuentaban a su hermano.

El avance investigativo permitió obtener datos y elementos de pruebas que vinculaban con el hecho a un joven de 25 años, quien habría estado en la casa de la víctima días atrás consumiendo bebidas alcohólicas, hasta que en un momento dado se generó un altercado entre los mismos donde, siendo la víctima agredido en primer lugar con un arma blanca y posteriormente con golpes en la cabeza con un martillo, quedando tendido en el interior de la vivienda.

Tal es así que los policías realizaron un amplio rastrillaje por todo el sector, logrando hallar en una zanja, ubicada a unos 150 metros del lugar del hecho, un martillo, procediendo al secuestro y traslado a sede policial, en tanto que otro grupo de efectivos de Delitos Complejos procedieron a la detención del sospechoso minutos antes de las 20.30 del miércoles último en el barrio Urbanización San Isidro, siendo trasladado a sede policial donde se le notificó situación legal y puesto a disposición del juzgado en turno, dejando así, en menos de 24 horas, totalmente esclarecido el homicidio del joven Gauto.