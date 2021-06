Horacio Cabak envuelto en una nueva polémica por los supuestos mensajes entre la azafata y su esposa

Compartir

Ángel de Brito difundió unos tuits adjudicados a la influencer, en los que denuncia que Verónica Soldato la habría estado llamando.

Todo comenzó con un posteo de Ángel de Brito, en el que reproducía una serie de tuits de la cuenta @AzafataBlonde en los que hacía referencia a Verónica Soldato, la esposa de Horacio Cabak. La auxiliar de vuelto de Aerolineas Argentinas, llamada Mariana, había sido señalada como una de las mujeres que habrían despertado las sospechas de infidelidad de su esposo por parte de la madre de los hijos del conductor.

“¿Cuantos favs para que la mujer de Horacio Cabak me pague 300k por subir fotos de mi familia?”, decía uno de los mensajes que exhibió en el conductor de Los Ángeles de la Mañana. Y otro, en tanto, preguntaba: “¿Cuantos Favs para que la mujer de Horacio Cabakme deje de romper las pelotas?”. Sin embargo, ninguno de estos posteos se encuentran hoy en la cuenta de la mujer.

En otra de las publicaciones, la azafata se habría referido de manera repudiable a Soldato. “En el avatar (foto de Soldato) / En la juntada (foto de un perro sharpei)”, habría puesto en un mensaje. Y en los otros, directamente, había asegurado: “Deja de joder gorda Sharpei, si sos cornuda asumida hablalo con tu marido, yo no tengo nada que ver”, “Ni con filtros zafa”, “Una más y voy a la tele con (Fernando) Burlando”, “Fav si las gordas cornudas asumidas, que bardean a mujeres inocentes ensuciándolas, tienen que cerrar el culo”. Aunque, cabe aclararlo, estos posteos tampoco están ya en su cuenta.

Cabak, que este sábado va a participar de La noche de Mirtha Legrand junto a Juana Viale, había logrado a principios de mayo una medida cautelar para evitar que los medios hicieran referencia a su vida privada y, especialmente, a su crisis matrimonial. Sin embargo, días después estuvo como invitado en PH, Podemos Hablar, dónde se refirió en primera persona a su situación frente a Andy Kusnetzoff.

“Venían piñas de lugares insospechados. Las cosas se empezaron a acomodar a lo largo de la semana y el viernes la Justicia determinó que la vida privada de las personas es la vida privada”, comenzó diciendo el ex modelo al ser consultado por su relación de 27 años con Soldato. Y explicó: “Durante el fin de semana tuve la oportunidad de abrazar a mis hijos, de hablar con ellos y de abrazar a mi mujer. Y después de haber abrazado a los cuatro, solito, lloré como correspondía llorar”.

Concretamente, sobre la posibilidad de reconciliarse con Verónica, aseguró: “Estamos reacomodándonos a lo que pasó, se movieron un montón de cosas. Se hizo una cosa demencial de mi vida privada y, en realidad, cualquier error que yo haya cometido tengo que buscar la forma de subsanarlo”. Luego agregó sus deseos de cara al futuro: “Espero que mi vida sea mejor a lo que venía siendo y mi mujer y mis hijos forman una parte imprescindible de mi vida. En este momento, lo único que me imagino un futuro en mi casa, con mi familia y con mis hijos”.

La azafata, por su parte, volvió a asegurar en sus redes sociales que todo lo que se había dicho sobre ella era “información falsa”. “Basta, me harté”, publicó en uno de sus últimos tuits. Y aprovechó el momento para difundir una colecta de mantas, ropa y comida para los más necesitados. “Se viene el frío y ojalá con nuestro granito de arena podamos ayudar”, escribió.

