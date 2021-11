HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA: “EL GOBIERNO NACIONAL DEBE ENTENDER QUE EL DOMINGO LOS ARGENTINOS LE PIDIERON UN CAMBIO DE RUMBO”

Compartir

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y dirigente de Juntos por el Cambio, se expresó esta mañana respecto a los resultados del domingo. En diálogo con la prensa, en el marco de un nuevo anuncio para el avance de la educación en la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta afirmó: “el dato es contundente: ganamos ampliamente, con dos millones de votos más que el oficialismo. Un triunfo enorme y a lo largo de todo el país: 13 de 24 provincias, con el 42% de los votos a nivel nacional.” Y remarcó: “Este resultado es de la gente; el domingo ganaron todos los argentinos que se expresaron y piden un cambio de rumbo. Que quieren educación y trabajo, que quieren que la seguridad vuelva a ser una prioridad. Que quieren poder desarrollarse y que sus hijos elijan vivir en la Argentina. En todas las provincias vimos esa esperanza de argentinos que quieren vivir mejor.”

Sobre la postura que tomó el oficialismo luego de conocerse los resultados, Larreta sostuvo: “ganamos y ellos perdieron, no tiene más interpretación que esa. Los números son los números: ganamos por más de 8 puntos.” Y siguió: “uno hubiera esperado que el Gobierno escuche el resultado de la elección. Pero cuando salen a festejar y a decir que ganaron me preocupa muchísimo porque supone que: o no lo entendieron; o lo entendieron y nos mienten; o significa que no van a hacer ninguna corrección que es lo que la gente les pidió. El Gobierno debe entender que el domingo los argentinos le pidieron un cambio de rumbo y para eso hay que aceptar la derrota.”

Larreta también hizo referencia a la unidad del espacio Juntos por el cambio: “El domingo todos los candidatos hicieron una gran elección. Ya llevamos tres elecciones seguidas con Juntos por el Cambio en las que sacamos más del 40% de los votos. Y logramos mayor presencia en el Congreso, agrandando nuestro bloque y superando la meta de los 5 senadores que necesitábamos para sacarle el quórum propio al Gobierno.”

Las reflexiones que dio el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las hizo desde una escuela pública y luego de anunciar que los alumnos de nivel inicial: jardín, primero, segundo y tercer grado, ya no deberán usar el tapabocas dentro de las aulas. “Ahora que la situación sanitaria está mejor podemos dar un paso más: ya no es obligatorio el uso del tapaboca para los chicos en las escuelas que están en etapa inicial. Está demostrado que el tapaboca es una barrera para la alfabetización, la relación con los docentes y la sociabilización con sus compañeros” expresó Larreta quien estuvo acompañado por la ministra de Educación de la Ciudad Soledad Acuña, el ministro de Salud, Fernán Quirós.

“Hoy los datos en la Ciudad de Buenos Aires muestran una situación estable con uno de los promedios de casos diarios más bajos de toda la pandemia resultado del avance de la vacunación donde ya superamos el 75% de la población con dos dosis. Son 5 millones de vacunas que aplicamos sin privilegios. Y ya empezamos con las terceras dosis de refuerzo. Quiero volver a felicitar a todo el personal de salud que participa del plan porque es un orgullo el trabajo que hacen” cerró el Jefe de Gobierno de CABA.

