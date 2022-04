Horacio Rodríguez Larreta: «Hay que sacarles los planes a quienes corten las calles»

Compartir

Linkedin Print

El jefe de Gobierno porteño aseguró que le pedirá al Gobierno nacional la baja de aquellos beneficios de políticas sociales que interrumpan el tránsito. También solicitará que se impida el acceso de manifestantes a CABA.

Horacio Rodríguez Larreta, aseguró ayer que le pedirá al Gobierno nacional que le quite los planes sociales a «quienes corten las calles y no cumplan con la ley»

«Hay que sacarles los planes sociales a quienes corten las calles y no cumplan con la ley», dijo Rodríguez Larreta en declaraciones a la prensa, al presentar obras en el caso histórico de la Ciudad desde el Museo de la Ciudad.

“Le vamos a pedir al Gobierno nacional que corte los planes sociales a quienes no cumplen las condiciones, y el plan social dice que el chico tiene que estar en la escuela”, afirmó el titular del Ejecutivo porteño y se quejó particularmente de la participación de menores de edad en el acampe de la semana pasada sobre la avenida 9 de Julio que realizaron durante 48 horas organizaciones sociales.

Además, Rodríguez Larreta dijo que también solicitarán que se «corte el ingreso» a la ciudad de Buenos Aires para impedir el acceso de manifestantes, en la próxima protesta prevista.

Asimismo, dijo que la Policía de la Ciudad actuará para prevenir casos de violencia, y recordó la actuación policial en el desalojo de la autopista a la altura de Constitución, durante el acampe sobre la 9 de Julio de la semana pasada.

Justamente, al analizar ese acampe, el jefe de Gobierno porteño afirmó que “lo que pasó fue una extorsión» y que le da «mucha bronca porque usan a la gente”.

“¿A alguien se le ocurre que esa gente viene de forma espontánea?”, se preguntó, y agregó: “Los traen extorsionados, el plan lo manejan organizaciones que los extorsionan y ponen a los chicos de escudo. Son unos cobardes, los chicos tendrían que estar en el colegio”.

También sostuvo que es necesario “replantear todo el sistema de planes sociales” y dijo que “hay gente que no toma un trabajo para no perder el plan”.

“Le pedimos al Gobierno (nacional) que ayude en la coordinación, en cubrir el ingreso a la Ciudad. Trabajando juntos vamos a terminar con este problema, pero hay que terminar con las extorsiones”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print