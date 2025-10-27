Horacio Zeballos ganó el ATP 500 de Basilea junto a Granollers

El argentino y el español superaron al checo Adam Pavlasek y al polaco Jan Zielinski por 6-2 y 7-5 y se quedaron con el torneo suizo.Es el título número 25 del marplatense que se afianza como el más ganador de nuestro país en dobles.

Horacio Zeballos le puso el broche de oro a una semana perfecta en el ATP 500 de Basilea. Junto a Marcel Granollers, su compañero en las canchas desde hace seis años, conquistó el torneo suizo con una victoria por 6-2 y 7-5 ante el checo Adam Pavlasek y el polaco Jan Zielinski en la final. El marplatense, de 40 años, consiguió su 27° trofeo como doblista -extendió su récord como el argentino más ganador de esa disciplina- y se aseguró su regreso al top 5 del ranking.

Fue el quinto festejo a nivel ATP en la temporada para Zeballos y Granollers, que llegaron a los 15 como pareja. Este año habían ganado sus primeros dos Grand Slams, Roland Garros y el US Open, y también el ATP 250 de Bucarest y el Masters 1000 de Madrid. Y en marzo, cuando buscaban recuperar el ritmo tras un arranque de calendario complicado por una lesión del español, de 39 años, se quedaron además con el Challenger de Phoenix. En total, jugaron seis finales y las ganaron todas.

Zeballos, que desde este lunes será número 5 del mundo, y Granollers, que se ubicará sexto, volvieron después de casi dos meses. No jugaban un certamen juntos desde la consagración en el «grande» neoyorquino. Desde entonces, el argentino había aportado, con Andrés Molteni de compañero, su granito de arena en la victoria del seleccionado albiceleste ante Países Bajos por la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis. Y el español se asoció con Pedro Martínez la semana pasada para presentarse en Bruselas, donde cayeron en primera ronda.

Esta semana, demostraron que juntos son una pareja durísima e hicieron valer su condición de máximos favoritos para llevarse la corona sin ceder sets. Debutaron con un 6-3 y 7-6 (13-11) ante el francés Alexander Muller y el monegasco Romain Arneodo. Luego vencieron por 6-4 y 7-6 (12-10) a los suizos Marc Andrea Huesler y Jakub Paul, invitados de la organización. Y en semis se impusieron por 6-1 y 6-4 ante los checos Petr Nouza y Patrik Rikl, surgidos de la qualy.

«Está siendo un año asombroso, el mejor de mi carrera. Y eso es gracias a esta sociedad con Marcel. Estamos disfrutando mucho este momento. Nos entendemos con solo mirarnos y eso se nota en la cancha. Estoy muy feliz», comentó el marplatense, que se convirtió en el tercer tenista nacional campeón de dobles en Basilea, después de José Luis Clerc (1981 con Ilie Nastase) y Agustín Calleri (2005 con Fernando González).

Los números le dan la razón a Zeballos, la pareja está viviendo un año excelente. Tras ese comienzo complicado por una lesión en el pecho que mantuvo al español alejado de las canchas hasta marzo y obligó al argentino a disputar algunos torneos con otros socios, la dupla se reencontró en Indian Wells y en la segunda mitad de la temporada se hizo muy fuerte. Incluso cuando no pudieron jugar Toronto y Cincinnati ni la gira asiática por problemas físicos del nacido en Barcelona.

El triunfo en la final de Basilea fue el 20° en los últimos 21 partidos que disputaron juntos. Desde el debut en Roland Garros, solo perdieron en las semis de Wimbledon ante los británicos Lloyd Glassppol y Julian Cash, que desde este lunes liderarán el ranking.

Con el título en el certamen suizo, Zeballos y Granollers se metieron además en el segundo escalón de la Carrera a Turín, lo que significa que arrancarán las ATP Finals como segundos favoritos y evitarán a Glasspool y Cash, que van primeros, hasta una hipotética final. Y con los 500 puntos que sumaron -además del premio de 154.980 euros-, reavivaron sus chances de volver a la cima de la clasificación mundial.

Podrían hacerlo en el Masters 1000 de París, que se pondrá en marcha este lunes y en el que, como cuartos preclasificados, arrancarán en segunda ronda ante los ganadores del choque entre Cabral-Miedler y Borges-Machac. Para recuperar el número 1, que ocuparon varias semanas el año pasado, necesitan que Glasspool y Cash, segundos favoritos y también libres en la primera rueda, pierdan en el debut y ellos terminar levantando el trofeo.