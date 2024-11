Horacio Zeballos y Marcel Granollers cayeron en su debut en las ATP Finals

Tan solo un día necesitó las ATP Finals para registrar su primer batacazo en dobles, modalidad en que el argentino Horacio Zeballos (1°) y el español Marcel Granollers (1°), segundos sembrados, cedieron 7-6 (2) y 6-4 frente al finlandés Harri Heliovaara (14°) y el británico Henry Patten (13°), séptimos, este domingo en el inicio del grupo Mike Bryan.

En su quinta participación en el torneo que reúne a los ocho mejores de la temporada, el marplatense y el catalán, de 39 y 38 años, respectivamente, prolongaron su irregular actualidad al sumar su tercera derrota consecutiva, después de despedirse en los Masters 1000 de Shanghai y París, registrando su primera caída contra los últimos campeones de Wimbledon, de 35 y 28, correspondientemente, dupla a la que habían vencido en su único antecedente, en el estreno en Roma 2024.

De esta manera, los dueños de 10 títulos en conjunto, dos durante el vigente calendario, quienes comparten equipo desde 2019, registraron su novena decepción en el prestigioso evento, luego de fallar en semifinales en 2020 y 2021, en Round Robin en 2022 y en la definición en 2023.

En pos de extender su travesía en Turín, Italia, el sudamericano y el europeo necesitarán festejar el próximo martes contra los australianos Max Purcell (10°) y Jordan Thompson (5°), quintos favoritos, los cuales se impusieron 7-6 (2) y 6-4 versus el croata Nikola Mektic (6°) y el neerlandés Wesley Koolhof (7°), terceros.

Fritz derrotó a

Medvedev, llegó a

las 50 victorias en 2024

Taylor Fritz inició con el pie derecho su camino en las ATP Finals 2024 que se llevan a cabo en la ciudad de Turín. El número seis del ranking mundial ATP derrotó por 6-4 y 6-3 al ruso Daniil Medvedev (N°4) tras una hora y 20 minutos de juego. Y gracias a este triunfo, el estadounidense alcanzó las 50 victorias en la temporada y una marca que no se ve desde hace ¡17 años!.

Es que el tenista norteamericano, al llegar al medio centenar de triunfos en este año, volvió a repetir lo hecho en 2023. Es que la temporada pasada también llegó a los 50 partidos ganados, que de hecho terminó superando al llegar a la cifra de 54 victorias.

Esto lo posiciona en un gran lugar para el tenis de Estados Unidos en los últimos tiempos ya que se transformó en el primer singlista de su país en tener, al menos, 50 triunfos en dos temporadas consecutivas. Esto no se veía desde las temporadas 2006 y 2007, cuando James Blake (ex N°4) logró 59 y 54 respectivamente.

Volviendo a Turín, el próximo paso de Fritz será nada más ni nada menos que contra el número uno del mundo: Jannik Sinner. En caso de ganar, tendrá prácticamente asegurada su clasificación a las semifinales, ronda que ya conoce al clasificarse en la edición 2022 y perder ajustadamente por 7-6 y 7-6 frente a Novak Djokovic.

En cuanto a Medvedev, tendrá un camino complicado. Consumada su derrota ante el estadounidense, tendrá que ganar si o si sus duelos ante el italiano y Alex de Miñaur si quiere tener alguna chance de meterse entre los cuatro mejores jugadores del certamen.