Horas claves para definir a los dos refuerzos que espera Miguel Ángel Russo en Boca

El Consejo de Fútbol trabaja en las incorporaciones de dos futbolistas para terminar de conformarle el plantel al entrenador, que espera paciente.

Parece haber sido ayer que Boca se coronó ante Banfield en la Copa Diego Armando Maradona aunque lo cierto es que el inicio del nuevo campeonato está a la vuelta de la esquina. Este domingo el Xeneize recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en la Bombonera (19:20) por la primera fecha de la Zona 2 y Miguel Ángel Russo trabaja con un plantel que contó con una baja (Gastón Ávila fue cedido a préstamo a Rosario Central) y las altas de Cristian Pavón y Marcos Rojo. El Consejo de Fútbol trabaja en dos incorporaciones más.

El reloj no se detiene y el tiempo se agota para cerrar a los dos nombres que cautivaron a la directiva y el cuerpo técnico en este mercado de pases. Por un lado, Boca pretende quedarse con los servicios de Nahuel Tenaglia, lateral derecho de Talleres de Córdoba que supo formarse un tiempo en la cantera xeneize. Por otro, en la Ribera quieren reforzar el mediocampo con el arribo de Esteban Rolón, volante central surgido en Argentinos Juniors que actualmente milita en Huracán.

Juan Román Riquelme tenía apuntado a Tenaglia desde hace un tiempo, más precisamente cuando se dieron por finalizadas las negociaciones por la renovación de Julio Buffarini, que continuará hasta junio y luego dirá adiós. El oriundo de Saladillo, que debutó profesionalmente en Atlanta de Villa Crespo, no negó su interés por retornar a Boca y así cumplir el sueño de vestir oficialmente la camiseta azul y oro.

Según trascendió en las últimas semanas, la T se había interesado en el préstamo de dos jugadores de Boca que están bien considerados por Russo aunque algo tapados: Agustín Obando y Aaron Molinas (se descartó el traspaso de Buffarini). Y hace horas se sumó el nombre del defensor central Renzo Giampaoli. Además, los cordobeses pretenden que el Xeneize ceda el 20% del pase de Tomás Pochettino, quien acaba de ser transferido al Austin FC de la MLS. Por el momento, no hay acuerdo.

Lo de Rolón parece aún más complejo porque el presidente Alejandro Nadur se plantó en una cifra superior a la que está dispuesto a desembolsar su par Jorge Ameal. En Parque Patricios se desprenderán del ex Málaga y Genoa por una suma aproximada al millón de dólares, cuando Boca apenas se acerca a la mitad: 500.000 dólares. La presión que el futbolista ejerza por estas horas puede ser fundamental para destrabar la situación.

En su plantilla Boca cuenta con los ya asentados Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo y Diego González, mientras que la aparición del chico Alan Varela fue grata y el retorno de Agustín Almendra suma a la cuestión. Sin embargo este sector del campo quedó resentido desde la partida de Guillermo Pol Fernández y Russo insiste por el futbolista del Globo.

Según pudo saber Infobae, a esta hora ambas negociaciones están trabadas, stand by.

El pensamiento colectivo en la Ribera es el siguiente: comprenden que el plantel está balanceado pero que estas posibles incorporaciones podrían terminar de completarlo y ofrecerle alterantivas a Russo. “Estamos bien; si llegan estos dos, mejor”. El inconveniente que surge en ambas tratativas pasa por la posible firma de planilla de ambos en sus actuales equipos. Si Tenaglia rubrica en Talleres (recibe el sábado por la tarde a Patronato) y Rolón en Huracán (visita el domingo por la tarde a Defensa y Justicia), Boca ya no tendrá chances de sumarlos, al menos en este mercado de pases. Es por esto que la definición, por sí o por no, es inminente.

