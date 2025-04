Horas convulsionadas en el kirchnerismo

Versiones cruzadas

La noche del domingo, en La Plata, fue el último intento de unidad. Pero cuando la reunión arrancó, Axel Kicillof le dijo al resto de los dirigentes que la decisión de desdoblar estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. Desde ese momento hasta el presente, el peronismo bonaerense entró en estado de convulsión.

En el transcurso del encuentro, que duró cerca de ocho horas, las discusiones se dieron sobre una determinación que, a esa altura, ya era inamovible. Sergio Massa pidió más tiempo para seguir negociando, para alcanzar un acuerdo y terminar con los contrapuntos. No pudo imponer su reclamo.

En el final de la reunión, Kicillof manifestó que podía demorar la salida del decreto con la fecha de la elección. A cambio pidió que bajen la sesión en la Cámara de Diputados donde el kirchnerismo y el massismo pensaban tratar un proyecto de ley redactado por el legislador Rubén “Turco” Eslaiman para suspender las PASO y – con un artículo agregado – facultar al Ejecutivo para que convoque a elecciones concurrentes.

Si no la querían bajar, la otra opción que puso sobre la mesa fue que traten la suspensión de las PASO, pero que no incluyan el artículo de la concurrencia. En definitiva, estaba dispuesto a negociar solo si frenaban en la Legislatura la avanzada contra su decisión. Le dijeron que no. Con esa respuesta empezó a delinear las instancias definitorias del día siguiente.

Según pudo reconstruir Infobae, Kicillof les respondió que esa decisión era un golpe institucional y les anticipó que el decreto iba a salir por la tarde del lunes, antes de la sesión programada para el martes al mediodía. La idea de un golpe interno fue ratificada a viva voz por Andrés “Cuervo” Larroque en la mañana de hoy. La fractura quedó expuesta a partir de ese instante.

En el cristinismo aseguran que la negociación nunca tuvo un punto final. Incluso, esperaban que se concretara una nueva reunión en la tarde del lunes y que se siguiera discutiendo hasta alcanzar un acuerdo. Kicillof no quería que lo condicionaran a través del camino legislativo. Idas y vueltas. Presiones y tensiones. Cada uno jugó sus cartas. A su forma y a su modo.

“Axel le planteó a Máximo que tenía que desdoblar porque sino no tenía una respuesta para darle todos los intendentes que lo habían acompañado hasta acá. Máximo le planteó que tenía que decirle lo mismo que Cristina, en el 2019, le dijo a los intendentes que no querían respaldar su candidatura a gobernador. Que era una decisión tomada”, le aseguró a este medio uno de los presentes en la cumbre platense.

Además, desde el cristinismo sostienen que el líder de La Cámpora se ofreció a tender un puente entre los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada) para que se encuentren con Cristina Kirchner y acerquen posiciones. Un gesto político para descomprimir la extrema tensión de esas horas convulsionadas. Era un encuentro simbólico, con actores que tuvieron una relación estrecha apenas algunos años atrás. Esa idea no prosperó.

Con la decisión de Kicillof firme, Máximo Kirchner hizo la última advertencia. “Si desdoblas, va a competir Cristina”. El Gobernador se fue de la reunión con tres ideas claras: el desdoblamiento era un hecho, la ex presidenta iba a competir y el quiebre ya era indisimulable. “Creyeron que lo iban a amedrentar a Axel apretándolo con que jugaba Cristina”, señalaron en La Plata.

En el kicillofismo sostienen que en ningún momento pensaron en romper la coalición.