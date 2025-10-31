Horas de definiciones en el Gabinete: Francos le pidió una reunión a Milei y hay expectativa por los cambios

El jefe de Gabinete y el Presidente podrían reunirse antes de que inicie la próxima semana. El pedido transcurre en medio de las versiones que postulan a otras figuras del Gobierno como ministro coordinador

“Yo no tomo decisiones en función de la necesidad del periodismo”. El presidente Javier Milei sentenció ayer que las determinaciones que hará sobre el Gabinete serán decididas cuando lo disponga y “cuando lo considere necesario”. Los rumores de cambios en la composición ministerial se acrecentaron ayer por la tarde en el marco de la reunión con gobernadores realizado en Casa Rosada, pero todo parece indicar que los asuntos para comunicar están previstos para comienzos de la semana que viene.

Al menos así lo indican desde dos influyentes sectores del oficialismo, que aseguran que los presuntos cambios tendrán como correlato una distribución nueva en la más alta estructura del Gabinete de Ministros. “Hay que tener paciencia, pero las negociaciones están terminando”, indicó a Infobae una fuente inobjetable.

Sea cual sea la definición final, esta deberá ser tomada por el mismo Milei, que al ser entrevistado ayer no desmintió ni afirmó los nombres y cargos mencionados por el periodista Pablo Rossi en A24. La versión más extendida y consolidada por más de una tribu de la Casa Rosada es que el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, pasará a ser jefe de Gabinete y que el asesor presidencial Santiago Caputo estará a cargo del Ministerio del Interior, el cual sería recargado con otras áreas del Estado.

Los perjudicados directos por los trascendidos son el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Ayer ambos capitalizaron el encuentro con 18 gobernadores y 2 vices realizado junto a la cúpula gubernamental en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Fueron ellos quienes consiguieron el aval presidencial para realizar el encuentro y convocar a los mandatarios.

Los rumores sobre el reemplazo de ambos ya estaban presentes antes de las elecciones y continuaron con posterioridad de los mismos. Un funcionario que se mantiene al margen de estos asuntos opinaba esta mañana que “la demora y la forma en la que se están administrando estos eventuales anuncios están generando un desgaste importante”.

Vinculado a ese clima, Infobae pudo confirmar que Francos le solicitó una reunión a Milei para poder conversar de la situación de los últimos días y poder determinar qué es lo que va a suceder en el corto y mediano plano.

Es una incógnita si se realizará esta misma tarde (no estará en el encuentro presidencial con Mauricio Macri) o en algún momento del fin de semana. El jefe de Gabinete había realizado un pedido idéntico una semana atrás y se había previsto que lo visitara en la Residencia Presidencial de Olivos ese sábado. Por lo que pudo averiguar este medio, el encuentro no se realizó, aunque Francos pudo conversar unos breves instantes con el libertario en el medio del búnker. Aun así, no fue un encuentro cerrado y privado como el que debería materializarse por estos días.

Francos habló en diversos medios en estos últimos días y mostró seguridad al respecto de su continuidad en el Ejecutivo. “La verdad que el Presidente nunca ha hecho un comentario sobre esto. Hasta se molesta cuando le hacen una consulta”, aseguró ante LN+, donde recordó que con Javier Milei tiene un vínculo sólido “de hace muchos años”.

“Tengo una relación de amistad con él y nos tenemos un respeto, es recíproco. De manera que yo estoy convencido de que si él tuviera que decirme algo, no tiene más que decirme: ‘Guillermo, conversemos sobre esto’”, afirmó. En este sentido, expresó: “Jamás me ha dicho nada, así que yo me siento muy tranquilo”. También descartó su salida con un parafraseo de la canción “Como la Cigarra”: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí, resucitando”. “No la quiero cantar acá porque no quiero hacer un show”, bromeó.

Aquello último es cierto, y desde su época como ministro del Interior que ha sido uno de los preferidos para las operaciones de cambios de puestos. En rigor, luego de su asunción como jefe de Gabinete, continuó ganando lugar en las preferencias de Milei: tanto por el equilibrio que aportaba en la disputa entre karinistas y caputistas, como por su capacidad de diálogo con otros actores políticos.