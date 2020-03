Horror en el sur del GBA: discutió con su ex pareja y lo degolló con un cuchillo de carnicero

Compartir

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el cuello en el partido bonaerense de Lanús aparentemente tras una fuerte discusión con su ex pareja, quien quedó detenida por el homicidio.

El hecho ocurrió en la mañana de este viernes en la esquina de pasaje Aguirre y Potosí de Villa Jardín, en el sur de Buenos Aires, adonde concurrieron efectivos del Comando de Patrullas tras un llamado al sistema 911 que alertó sobre una pelea familiar.

Una vez en el lugar, vecinos les señalaron a los efectivos que una mujer había atacado con un arma blanca a su ex pareja, quien fue trasladada por sus propios familiares a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Jardín.

Por este motivo, los agentes concurrieron al mencionado centro de salud, donde identificaron a la víctima como Alejandro Gabriel Navarro (34), quien presentaba una herida corto punzante a la altura del cuello, del lado izquierdo.

Navarro fue asistido en el lugar y luego derivado al Hospital Evita de Lanús, pero falleció mientras era trasladado en ambulancia a raíz de la gravedad de la herida sufrida.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, los efectivos pudieron constatar que la víctima, antes de ser atacada, había mantenido una fuerte discusión con su ex pareja, a quien identificaron como Lilia Florencia Arismendi (26).

Según los voceros, en esas circunstancias Arismendi tomó una cuchilla del tipo carnicero y le aplicó un puntazo en el cuello a Navarro.

A raíz de ello, los oficiales del Comando Patrulla Lanús aprehendieron a la joven y la trasladaron a la comisaría 5ta. de ese distrito.

Interviene en la investigación personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 especializada en Violencia de Género de Lanús, dependiente del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que mañana indagará a la imputada.

Asimismo, se ordenó que peritos de la Policía Científica trabajaran en la escena del crimen y se dispuso el traslado del cuerpo de Navarro a la morgue judicial de Lomas de Zamora para realizar la autopsia correspondiente.