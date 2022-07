Horror en La Plata: un paciente psiquiátrico asesinó a su madre a puñaladas

Compartir

Ocurrió este martes en Los Hornos. El cuerpo fue descubierto por una de las hijas de la víctima. Los investigadores encontraron un cuchillo en la escena

Un brutal matricidio ocurrió este martes en la ciudad de La Plata. Un joven de 32 años con problema psiquiátricos asesinó a su madre, al cortarle el cuello con un cuchillo. El hombre fue detenido y derivado a un centro médico, ya que fue encontrado en estado crítico debido al abuso de psicofármacos luego de cometer el crimen.

El hecho fue descubierto anoche en el interior de una vivienda ubicada en la calle 54, entre 141 y 142, en Los Hornos, cuando una de las hijas de María Rosa Haedo, jubilada de 68 años, ingresó al domicilio y vio el horror. Sobre la cama de la habitación principal observó a su madre con un corte en cuello y sin signos vitales. En el cuarto de al lado, se encontraba su hermano recostado, con las manos llenas de sangre e inconsciente, aunque con vida.

Rápidamente, la mujer dio aviso al 911. Al arribar al lugar, los efectivos policiales advirtieron que al lado del cuerpo de la mujer había una cuchilla manchada de sangre. Luego vieron que el hijo de la víctima se encontraba “bajo los efectos de psicofármacos, con signos vitales, pero sin reacción” y detallaron que tenía “abundantes manchas hemáticas en sus manos”.

Según relató su hermana a los policías, el joven se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico, por lo que, tras ser detenido por personal de la comisaría 3ª de Los Hornos acusado por el delito de homicidio agravado, fue trasladado al Hospital Interzonal Especializado de Agudos y Crónicos Dr. Alejandro Korn. Allí, según se informó, se le realizó un lavado de estómago por la cantidad de pastillas que ingirió tras cometer el crimen.

Por el momento, los investigadores aguardan su evolución para realizarle distintos exámenes psiquiátricos y determinar su situación. El caso quedó a cargo de la fiscal Ana Medina, titular de la UFI N°1 de La Plata.

Pocos días atrás, también en La Plata, ocurrió un violento episodio que culminó en un femicidio, cuando un hombre llegó hasta el lugar donde trabajaba su ex pareja, le disparó y prendió fuego la propiedad. Luego intentó suicidarse, pero fue llevado al hospital donde le diagnosticaron muerte cerebral.

El caso tuvo lugar en un almacén ubicado en la esquina de las calles 604 y 125 del barrio Villa Alba. Mientras Nadia Gerard, de 34 años, trabajaba, su ex pareja, Marcos Verón, llegó al sitio y sin mediar palabra le disparó con un arma de fuego.

Fuentes policiales indicaron que el agresor entró al comercio y de manera directa le disparó en la cabeza a la víctima. Luego del ataque, roció con combustible el lugar e intentó suicidarse usando la misma arma.

Ante el ruido de las detonaciones, vecinos del comercio alertaron de la situación a la Policía Bonaerense. Al llegar tanto la mujer como el agresor permanecían con vida y se realizó un operativo para trasladarlos de emergencia al hospital más cercano. Sin embargo, horas después Nadia murió y Verón permanece con muerte cerebral.

El agresor acudió al almacén con un bidón repleto de combustible y empezó a rociar el líquido inflamable sobre el piso y estanterías para luego prender fuego el lugar. Como consecuencia, no solo se produjo la destrucción total del local, sino que su propietaria sufrió quemaduras y debió ser rescatada entre las llamas.

