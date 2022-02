Hospital de Clorinda: el servicio de guardia atendió a más de 4 mil personas en enero

Compartir

CLORINDA (Corresponsal).- Nuevamente el funcionamiento del Hospital Cruz Felipe Arnedo es fustigado por situaciones que se tergiversan por desconocimiento o por intencionalidades manifiestas y en relación a esta y otras cuestiones dialogamos con su directora, Dra. Bernardita Obst quien en principio destacó que «en este tiempo de pandemia y a pesar de ella el HCFA ha crecido en complejidad, se incorporó un servicio de terapia intensiva, tomografía, mamografía, ecografía, destacando las cirugías por video laparoscópica», en relación a la complejidad con que cuenta actualmente el Hospital, «siendo todos estos servicios atendidos de manera eficiente, solidaria y gratuita a la población de Clorinda, bajo las premisas de la política sanitaria provincial».

En lo referido a las demás prestaciones hospitalarias, en plena pandemia los consultorios externos no dejaron nunca de funcionar y en enero de este año se atendieron más de 3.000 pacientes con atención de lunes a viernes de mañana y de tarde. Sin dejar de mencionar el servicio de guardia las 24 horas con casi 4.000 personas atendidas en el mes de enero por la guardia y en la UTI 25 pacientes internados durante el mismo período. En otros servicios que se prestan a la comunidad citó; Oftalmología 58 pacientes, otorrinolaringología 50, psiquiatría 108 pacientes, kinesiología 133, psicología 192, fonoaudiología 52, nutrición 70,

En relación a la atención por servicio de guardia, la Dra. Obst resaltó que como es un servicio para emergencias, cuando una persona llega a la guardia los profesionales que prestan el servicio, evalúan la patología para determinar si requiere internación, o derivación a un centro de mayor complejidad como el Hospital Central o el mismo HAC, o si el paciente medicado debe recurrir a los consultorios externos.

Servicios

Además, hizo un pormenorizado recuento de los servicios que presta el Hospital, como clínica general, pediatría, cardiología, urología, odontología, oftalmología, diferentes servicios que presta el hospital.

Desmintiendo informaciones sobre que tanto el tomógrafo como el mamógrafo no funcionan en el hospital local, la Dra. Obst detalló la cantidad de exámenes realizados por «tomografía, en enero, se realizaron 313 estudios y 115 estudios de mamografías, siempre con turno y de lunes a jueves a partir de las 16 horas». Destacando que los estudios de tomografía son enviados al HAC para su evaluación.

En relación con esta situación la Dra. Obst decía que «no podemos estar todo el día ocupados en el hospital y recorrer los medios para desmentir tal o cual información porque representa un desgaste inútil».

Además «contamos con un servicio de enfermería que hace un seguimiento de los pacientes a domicilio y se construye una red de contención para la familia, como la cuestión psicológica, kinesiología, nutrición ya que algunas patologías lo requieren. En referencia a la situación epidemiológica en el hospital, atenciones que no tienen difusión, pero que son prestaciones importantes para los pacientes».

Vacunación anticovid

Más allá de la desinformación que se tiene del Hospital Cruz Felipe Arnedo, el personal de salud está trabajando en forma sostenida antes y durante esta pandemia, con campañas de vacunación de acuerdo a cronogramas del Ministerio de Desarrollo Humando de la provincia, en domicilios y ahora en el vacunatorio fijo que funciona en el Hospital y también en centros de salud, con la realización de hisopados, calendario de vacunación fuera de covid-19

«La instalación de los vacunatorios fijos, para la gente que por uno u otro motivo no se vacunó en las campañas, fue una decisión muy importante del gobierno provincial. Es difícil, pero seguimos adelante, seguimos apostando a la salud porque esta es nuestra forma de vida de cada uno de los que estamos en el Hospital, queremos el bienestar de la población, aunque a veces la gente no lo entienda”, dijo

Resaltó entonces que la vacunación contra el covid-19 es sumamente importante y así lo entiende el gobierno provincial y con la implementación del pase sanitario ayudará a que aquellos que no se hayan vacunado lo hagan. Pronto comienza la actividad escolar y es importante la vacunación a la franja de los más pequeños.

En relación a un episodio que se originó en torno a una paciente y tomó estado público, la Directora del HCFA detalló que «provino de la parte privada en octubre con una situación renal que no requería internación y este fin de semana ingresó a la guardia por su afección, se le hizo la contención, la medicación, la ecografía correspondiente y se solicitó un turno que en el día de mañana (miércoles) será atendida en el Hospital de Alta Complejidad, para su evaluación».

«Hago referencia a esta situación puntual porque hubo muchas cosas que se dijeron que no eran tal y por este medio informar cómo fueron los hechos acontecidos», enfatizó la Dra. Bernardita Obst.

