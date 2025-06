Hospital Garrahan: el Gobierno anunció un aumento para los residentes, pero aún no hay acuerdo

El sueldo para esos profesionales llegará a $1.300.000 desde el 1 de julio. Los médicos comunicaron que no recibieron ninguna oferta formal. En ATE dicen que el incremento no soluciona el conflicto porque no engloba al 90% restante del personal.

Luego de días de reclamos, la administración del Hospital Garrahan comunicó este domingo que el sueldo de los médicos residentes se elevará en torno a $ 1.300.000 desde el 1 de julio.

Este sector cobraba $ 797.000 en mano hasta este mes. Según explican fuentes gubernamentales, sobre ese número el Garrahan transfería unos $ 200.000 de bono, pero se decidió que ese monto ascienda a $ 500.000, es decir, un incremento nominal de $ 300.000.

Este 30% de aumento total busca desactivar las asambleas de los empleados del hospital -y particularmente de los médicos residentes- que se preveían para el martes y el resto de la semana. Sin embargo, pese al aumento para los médicos residentes, el conflicto por los salarios en el Hospital Garrahan parece no haber terminado.

La Junta Interna de ATE (que no es la que responde enteramente por los residentes) comunicó este mediodía que la suba salarial solo para residentes excluye a más del 90% de los empleados del hospital, “de todas las profesiones y oficios, lo cual lejos de cerrar el conflicto, lo agrava”.

“Esto no funciona sólo con una parte, ni siquiera con todos los médicos. El reclamo es también para el personal de planta, que incluye médicas, enfermeras, técnicas, imágenes”, afirmó uno de los principales voceros gremiales a Infobae. Estos no fueron comprendidos en los anuncios de este domingo. “Nos quieren dividir”, agregan.

“No hay ninguna audiencia prevista [con el Gobierno], por lo que el conflicto se va a agravar”, dijeron fuentes que están en el reclamo, que agregan que incremento para residentes “aún está lejos” de lo pretendido. Aun así, exaltan que se trata de una» derrota» para el Gobierno. “Hace muy poco, pretendieron ilegalizar por decreto las huelgas. Tan solo unos días después, una huelga indefinida los pone contra las cuerdas y deben anunciar concesiones”, indicó ATE en su comunicado.

Los delegados sindicales convocaron a una asamblea general para el martes 3 de junio a las 13 horas y llamaron a la participación de toda la comunidad hospitalaria —planta permanente, contratados y residentes— para definir próximos pasos, que podrían incluir nuevas medidas de fuerza y movilizaciones. Allí es donde se conocerá si los residentes aceptan el incremento, como quiere el Gobierno.

Asamblea

En tanto, la Asamblea de Residentes del Hospital Garrahan publicó un comunicado posterior que repudia los modos utilizados por el Gobierno en su anuncio, aludiendo a que no recibieron ninguna propuesta salarial en mesa de parte del Ministerio de Salud (que son los empleadores directos de los residentes) y reiterando que están “a favor de la transparencia y de una gestión eficiente de los fondos hospitalarios”, así como que su reclamo “no responde a intereses partidarios”.