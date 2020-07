Hoteleros trabajan en acatar amplio protocolo sanitario y avanzar en la reapertura del sector

Compartir

Linkedin Print

Desde el sector de hoteleros mantuvieron el martes una reunión con integrantes del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 y firmaron un acuerdo que incluye un amplio protocolo sanitario que debe acatar el sector para comenzar con la reapertura luego de más de 100 días sin actividad, lo que generó que la situación sea “terminal” en muchos casos, según explicó Ronny Ojeda, presidente de la Federación Hotelera de Formosa.

“Tuvimos dos reuniones, la primera muy positiva donde manifestamos la preocupación del sector, la crisis que estamos atravesando, realmente entendieron que somos un sector critico y les pedimos que lo que está vedado es la principal causa de nuestra situación que en muchos casos es terminal, ellos entendieron, hemos hecho propuestas y esperemos que también el estado nos tenga en cuenta para todo lo que tenga que ver con asistencias para el sector, por ejemplo moratorias que estaban en estudio y también el ATP que como sector crítico estamos esperando esa resolución”, dijo.

Contó en ese sentido que “el martes fue la firma final del convenio, nos faltan algunos pasos para terminar todo lo que corresponde en cuanto a los permisos de los propietarios y después es un paso importante para los colegas que estamos en la comisión, esperamos con ansias esto, también la gastronomía es un consumo interno importante, tenemos que apostar al mercado interno, es lo que nos toca, no debemos dejar de darle importancia al mercado interno, apuntalando al interior también”.

Asimismo señaló que “todavía no podemos abrir porque estamos terminando unos puntos que nos pasaron, después debemos empezar a rever los permisos, vamos a estar todo el día trabajando y una vez terminados ya vamos a estar con los permisos empezando a trabajar, estamos comunicándonos, mandaremos correos a los que podamos y dejaremos un número para que se puedan comunicar con nosotros, estamos analizando todo esto. Para mi es una buena noticia, estamos conformes, a lo mejor dos hoteles no pueden reiniciar porque dependen de un mercado interprovincial, pero la gran mayoría va a hacer la apuesta de poder por lo menos tener un ingreso que en este momento no tenían y soportando las pérdidas son muy difíciles de sobrellevar esta situación, estamos en este camino”.

Respecto al protocolo sanitario que les exigen para la reapertura, comentó que “nosotros somos una institución bastante grande en el país, tenemos un conocido infectólogo que nos hizo el protocolo correspondiente, ellos tomaron ciertas cosas a tener en cuenta en una práctica normal que se está dando como desinfectar las entradas de los hoteles, realizar el control de temperatura, que haya un acrílico entre conserje y cliente, guantes que deben tener, tapabocas, todo será desinfectado, los lugares donde se brinda el desayuno, las habitaciones también, la capacidad de alojamiento será del 50%, lo mismo en la mesa van a tener un distanciamiento de dos metros, normalmente es un protocolo establecido en todos los lugares que se van habilitando”.

“Nosotros debemos profundizar estas medidas sanitarias y ser responsables en el cumplimiento de los mismos, eso le pido a los colegas, tenemos que dar el ejemplo en esto, tratamos siempre con esto y estamos acostumbrados a seguir un protocolo que es normal en la hotelería, pero en este caso debemos profundizar las medidas”, destacó Ojeda.

En cuanto a qué pasará con los moteles, explicó que “yo estuve en contacto con ellos, en esta primera etapa estamos esperando la contestación de FEGHRA que nos permita colaborar con ellos en estos permisos, vamos a tratar de que sea viable, en esta primera etapa ellos también están haciendo la nota por separado y presentando un protocolo aparte porque el de FEGHRA es muy amplio y ellos dijeron que no lo van a poder cumplir, yo traté de acercarles el protocolo de otra provincia con relación a esto y ya creo que hicieron presentación, mandé por correo a gente del Covid para que tengan en cuenta que el protocolo de hotelería no es el mismo que el de moteles, estamos viendo esa parte y puede demorarse uno o dos días, estamos haciendo el esfuerzo en colaborar todo lo que podamos con ellos, lo que queremos es una apertura todos, pero también nos falta la otra pata de nuestro sector que es el gastronómico, estamos conformes con la apertura nuestra que es una primera etapa y que estuvo paralizada mucho tiempo, el tema es seguir adelante con la gastronomía, el foco principal va a ser Herradura que va a trabajar bien por lo menos el fin de semana, las cabañas también van a estar habilitadas y esperemos que esto sirva y sea un inicio en esta nueva normalidad apostando al desarrollo de la actividad”.

Asimismo aseguró que la apertura del sector gastronómico es muy importante para ellos debido a que se correlaciona con la hotelería. “Hay una relación directa, somos una actividad complementaria y la actividad de rama es la gastronomía, el consumo interno es un consumo donde realmente la gastronomía es notable y se nota la diferencia, en el caso de que tengamos restricciones en la entrada de los ingresos provinciales, la economía interna se debe mover en cuanto a la gastronomía que genera un 70 u 80% de consumo interno por eso veíamos la oportunidad y siempre se apalanca un poco más la parte gastronómica para que después caiga sobre la parte hotelera cuando venga la próxima apertura, esperemos que el próximo paso sea la gastronomía, nosotros lo planteamos y ellos nos dijeron que debemos ir sobre paso seguro por eso no nos dieron fecha, queremos que los colegas tengan la oportunidad, somos un sector que la está pasando mal y que genera mucha mano de obra y que sumó mucho al desarrollo de Formosa con el sector público que motorizó el sector de eventos, pero también el sector privado estuvo a la altura de las circunstancias con los gastronómicos muy desarrollados y los colegas hoteleros también que hicimos nuestra parte, es un trabajo conjunto lo que tenemos que hacer, nosotros aportamos mucho para el desarrollo gastronómico por eso mucha gente viene más a Formosa, tenemos más desarrollada la gastronomía y eso se debe valorar, cumple un papel fundamental en todo esto”.