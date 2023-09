«Hoy la persona que mejor representa los intereses de los argentinos es Patricia Bullrich»

Este fin de semana, visitó el piso de Expres en Radio, el diputado provincial del PRO Enrique Ramírez quien además de hablar del panorama político actual y los candidatos a presidente de nuestro país indicó que está convencido que la próxima Primer Mandataria de la República Argentina debe ser Patricia Bullrich porque “es la persona que mejor representa los intereses de los argentinos”.

Primero, Ramírez se refirió a cómo quedaron en su espacio tras los resultados de las PASO. “En esto quiero ser muy claro y sincero, estoy convencido de que lo mejor que le podía pasar a la Argentina era Horacio Rodríguez Larreta por eso trabajamos por su candidatura presidencial, una vez puesto este escenario pienso que la mejor opción es Patricia Bullrich”, comenzó explicando.

Seguidamente afirmó que “de las tres opciones que hay, creo que el kirchnerismo es volver al atraso y equiparar para abajo, siempre digo que es una sierra que te corta las piernas para darte las muletas; la otra opción es Javier Milei donde no estoy seguro de que muchas personas que lo votaron compran lo que él propone, si comparten sus formas y ese enojo que hay de la clase argentina para con los políticos que no deja de ser cierto”.

“Entiendo el enojo y la necesidad del pueblo argentino de tener ese cambio profundo, pero no creo que sea la solución la antipolítica lo cual representa Javier Milei”, lanzó Ramírez y reiteró que la mejor opción hoy para la Argentina es Patricia Bullrich.

“Creo que todos hacen el relanzamiento de su campaña viendo el escenario en el que estamos; una cosa era si Juntos por el Cambio sacaba el 15% o el 28 como lo hizo, y otra es sacando el 40% de los votos. Seguramente se toman estrategias electorales distintas”, señaló el legislador formoseño.

En este sentido, al referirse a quién le habla Juntos por el Cambio en Formosa manifestó: “yo no creo que hoy la gente en realidad vote por algún dirigente político, sino que vota a la persona. Milei tiene lo suyo y representa algo que la sociedad argentina necesitaba, un golpe que nos diga a todos los que hacemos política que no es por ahí”.

Resultados de las PASO

Consultado si le sorprendió el porcentaje que sacó Larreta respondió: “esperábamos un poco más, hacer una mejor elección, pero el argentino decidió que lo que proponía Horacio no era el momento. Hoy la gente está cansada de los políticos, entonces una persona que te viene a hablar de acuerdos políticos, diálogo, consensos y de tratar de sacar al país entre todos no es lo que electoralmente te daba más redito. Lo que querían los argentinos era otra cosa”.

“Un día después de las elecciones mandé mensaje a cada uno de los que salieron victoriosos, tanto a Bullrich como a Buryaile y a Luis Naidenoff felicitando y poniéndome a disposición para lo que se viene. Nosotros entendíamos que un recambio le iba a hacer bien a la política, la gente entendió que no y eso hay que acatarlo y asumir, y seguir trabajando para lo que se viene. Tan convencidos estamos de que es Patricia la persona, y de que cuando sea presidente va a necesitar la gobernabilidad, por eso vamos a trabajar para que justamente los legisladores nacionales formoseños sean del mismo espacio político”, manifestó.

Juntos por el

Cambio es el camino

En otro punto de la entrevista, Ramírez se refirió al hecho que Juntos por el Cambio salió en tercer lugar en Formosa lo cual, de repetirse en las elecciones de octubre, llevaría a que la fuerza política pierda un senador y un diputado nacional. “Creo que nosotros tenemos que recuperar votos para eso tenemos que hablar a la sociedad formoseña explicándole claramente cuáles son las formas y las ideas que nosotros tenemos para tener una Argentina mucho mejor”, afirmó.

Finalmente, el diputado del PRO pidió a la gente que vote a Patricia Bullrich porque es quien mejor representa los intereses de los argentinos. “Ante estas dos propuestas extremas de Mili y Massa, sin lugar a dudas Patricia Bullrich es el camino y la solución, quien mejor representa los intereses de los argentinos que además cuenta con un Plan de Gobierno concreto, serio y realizable”, cerró.